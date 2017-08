Barcelona - Přestup brazilského útočníka Neymara za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain má dohru. Barcelona požaduje po své nedávné opoře 8,5 milionu eur (222 milionů korun), které fotbalistovi vyplatila jako bonus za to, že s ní loni v říjnu prodloužil smlouvu do roku 2021. Vedení katalánského celku kvůli tomu poslalo oficiální stížnost španělské fotbalové federaci.

Barcelona o brazilskou hvězdu nedobrovolně přišla, když bohatý francouzský klub zaplatil výstupní klauzuli stanovenou v Neymarově smlouvě a udělal z něj nejdražšího fotbalistu všech dob. Podle zástupců španělského celku tím pětadvacetiletý hráč ztratil nárok na bonus. Kromě jeho navrácení žádá Barcelona ještě desetiprocentní úrok, takže pokud s nárokem uspěje, měla by dostat 9,3 milionu eur.

V prohlášení uvedla, že jestli peníze neobdrží od Neymara, měl by je zaplatit jeho nový zaměstnavatel Paris St. Germain. "Barcelona přistoupila k těmto krokům, protože brání svoje zájmy," uvedl klub.