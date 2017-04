Praha - Do druhé poloviny se úterním 7. kolem přehoupne boj o hokejovou extraligu. V baráži na sebe potřetí v rámci skupiny narazí Karlovy Vary a Jihlava, přičemž poslední Energie tak má šanci ukrojit ze čtyřbodového manka, které na vedoucí Duklu má. Ve druhém duelu hostí Pardubice hráče Českých Budějovic.

Karlovarští trenéři, k nimž přibyl pro zbytek baráže sportovní manažer klubu Jaromír Kverka starší, plánují několik změn v sestavě, ale nechávají si je pro sebe. "Alespoň budou mít diváci nějaké překvapení," uvedl asistent trenéra Mikuláš Antonik.

"Nebudeme sedět se založenýma rukama a čekat, co bude. Boj o záchranu extraligy v Karlových Varech nevzdáváme. Mužstvo musí zlepšit především herní disciplínu, kde se musí vyvarovat stupidních chyb především v obranném pásmu. Takovou neukázněnost si v žádném případě nemůžeme dovolovat," doplnil generální manažer Miroslav Vaněk.

Jihlava si až do neděle pravidelně připisovala body a porážka 1:3 v Pardubicích byla její první v baráži. "Hned po zápase jsme si řekli, že nebudeme nějací skleslí, že to hodíme za hlavu. První porážka, jede se dále. Do Varů jedeme určitě s cílem vyhrát - každý chce vyhrávat - a odvézt si nějaké body do Jihlavy," uvedl na klubovém webu bek Jiří Říha.

V Pardubicích je po dvou výhrách s plným bodovým ziskem mnohem veseleji, než tomu bylo po nepovedeném vstupu. "Ale stále jsme pokorní. Baráž je nesmírně těžká soutěž, hraje se na krev, možná je náročnější než samotné play off, hlavně psychicky. Prolínací soutěž je nová zkušenost pro hráče i nás trenéry, také se s tím rveme. Po malých krůčcích se zvedáme zápas od zápasu," prohlásil kouč Miloš Holaň.

S Motorem bude z jeho pohledu velmi důležitá především disciplína. "Nesmíme Motor pustit do přesilových her, které v neděli v Karlových Varech dvakrát využil. I nás doma porazil z početních výhod, na ně si musíme dát pozor. Nasazení a diváci budou, věřím, rozhodujícími faktory. I v neděli bylo publikum naším šestým hráčem, toho si moc vážíme," ocenil Holaň, jehož tým hnalo s Jihlavou na zteč vyprodané hlediště s kapacitou 10.194 diváků.

Českobudějovičtí nasbírali sedm z osmi bodů venku, naposledy uspěli v Karlových Varech. "Možná jsme doma před fanoušky lehce přemotivovaní. Zápas ve Varech nám přidá na sebevědomí a uvidíme, co bude dál. Nyní by to chtělo navázat na dobrý výkon a potvrdit to v Pardubicích. Musíme na ně vlétnout a vzít si do zápasu to nejlepší z utkání v Karlových Varech," uvedl gólman Petr Kváča.

S ohledem na přímý přenos ČT sport začne duel v Karlových Varech v 17:30, zápas na pardubickém ledě odstartuje o půl hodiny později.