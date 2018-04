Praha - Hokejisté Karlových Varů budou mít v pátečním 11. kole baráže o extraligu jedinečnou příležitost potvrdit návrat mezi elitu již po roční odmlce a oslavit ho navíc s fanoušky. V podkrušnohorském derby přivítají doma Litvínov, k jistotě stačí Energii bod. Na zaváhání Vervy budou čekat Kladno i Jihlava, které čeká vzájemný souboj na ledě Rytířů.

Západočeši se v případě bodového zisku nemusí ohlížet nalevo ani napravo a mohou slavit. Jenže i druhému Litvínovu jde o hodně. Na domácí, kteří mohou postup ztratit už jen v případě minitabulky při bodové rovnosti s Jihlavou a právě Vervou, má čtyřbodové manko. Třetí Jihlava i čtvrté Kladno ztrácejí na Severočechy jen dva body, je tak zřejmé, že přinejmenším jedno postupové místo bude otevřené až do neděle.

Karlovarští byli chvilku extraligovým týmem, když Jihlava vedla v úterý v Litvínově, jenže v závěru Dukla ztratila všechny body. "Ještě pořád nemáme nic jistého. Musíme makat. Potřebujeme bod," zdůraznil útočník Stanislav Balán. "Pokud by to dopadlo už v úterý, bylo by to veselejší. My jsme ale věděli, že si to musíme uhrát sami a nesmíme spoléhat na někoho jiného," prohlásil gólman Tomáš Závorka.

V Litvínově vědí, že dvoubodový náskok je málo. "Ještě není nic rozhodnuto. Musíme to potvrdit zápasem v Karlových Varech. Oni mají mladý tým, dobře bruslí, takže se jim musíme vyrovnat a uspořádat si to v hlavách a ubojovat to tam," řekl odhodlaně útočník Juraj Mikúš, jehož celek ale nečeká snadný úkol, neboť Energie vyhrála pětkrát v řadě.

Kladno se sice po třech porážkách za sebou ocitlo na dně tabulky kvůli horšímu skóre v porovnání s Jihlavou, ale situace Rytířů má zároveň daleko k beznaději. "Furt jsme ve hře. Fakt nemá cenu lámat hůl, jsme pořád pozitivní. Nějak to dopadne. Doufám, že dobře," přál si kapitán Středočechů Jakub Strnad.

Jihlava vyhrála jediný z posledních šesti zápasů a nelichotivou bilanci potřebuje okamžitě vylepšit. "Musíme vyhrát na Kladně a uvidíme, jak to dopadne," řekl po utkání zklamaný jihlavský útočník Adam Zeman.

Zápasy mají shodný začátek. V pátek budou vhozena úvodní buly v 18 hodin, nedělní závěrečné 12. kolo začne již v 16:00 a utkají se v něm Jihlava s Karlovými Vary a Litvínov s Kladnem.