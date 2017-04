Praha - Do závěrečné čtvrtiny vstoupí úterním 10. kolem baráž o hokejovou extraligu. Poslední Karlovy Vary potřebují zabrat v Pardubicích, aby po nedělní porážce s Dynamem oživily své naděje na setrvání mezi elitou. Třetí České Budějovice mohou zlikvidovat tříbodové manko na vedoucí Jihlavu, kterou včetně základní části první ligy neporazily v sezoně ani jednou ze sedmi pokusů.

Pro Pardubice byla výhra 5:3 na západě Čech mimořádně důležitá. Nyní mají šanci setřást jednoho ze soupeřů v boji o dvě pozice zaručující účast v extralize. K tomu potřebují Východočeši přidat další tříbodovou výhru, na kterou však doma dosáhli dosud pouze jednou.

"Zápasy jdou rychle po sobě. Není tedy čas se dívat vlevo nebo vpravo a kalkulovat. Chceme hledět hlavně sami na sebe, věřit si. Jedině pak se můžeme někam dostat. Čeká nás velmi náročné utkání, potřebujeme v něm vstřelit o jeden gól více než soupeř a vyhrát," prohlásil trenér Miloš Holaň. "Chceme si do utkání přenést závěr duelu v Karlových Varech. Číslo jedna je disciplína. Pořád se nám tam objevují prvky, které nechceme vídat," připustil Holaň.

"Ve Varech to bylo důležité a těžké utkání. Věděli jsme, že když prohrajeme, jsme skoro ze hry. Je super, že jsme vyhráli za tři body. V úterý pokračujeme. Tohle je o život a důležité je každé utkání," uvedl zkušený pardubický útočník Tomáš Rolinek.

Energii se hodně zmenšil prostor na chyby a zaváhání. "Matematika je jasná. Máme před sebou tři zápasy a tři musíme vyhrát. Sami jsme se do této situace dostali, sami se z ní musíme vyhrabat," prohlásil karlovarský útočník Dávid Gríger. "Ještě není nic ztracené. Na poslední nezdar musíme zapomenout a soustředit se na další utkání. A v Pardubicích si vzít body, které nám oni vzali."

Českobudějovičtí po vzepětí v podobě třízápasové vítězné série ztratili jasně zápas v Jihlavě (1:5). I kvůli první třetině, kterou prohráli 0:2. "Musíme jít štěstí naproti od prvních minut a ne od druhé třetiny. Musíme začít hrabat od začátku a být pozitivní. Máme před sebou klíčová tři utkání, do kterých musíme dát vše. Nyní je pro nás každý zápas jako sedmé utkání v play off," uvedl pro klubový web útočník Martin Heřman.

"Do zápasu musíme jít s tím, že vyhrajeme. Jinak se to nedá. Pokud budeme tahat všichni za jeden provaz celých šedesát minut, tak věřím tomu, že s nimi konečně uspějeme. Nevěšíme hlavy, jdeme dál," doplnil Heřman.

Jihlava si nepřipouští přehnanou euforii. "Že jsme nad Budějovicemi vyhráli nejvýraznějším výsledkem v sezoně, neznačí vůbec nic. Tím poslední zápas skončil. V úterý u soupeře začínáme od nuly a myslím, že to bude stejně upracované utkání jako ta předchozí," uvedl trenér Petr Vlk.

Obránce Petr Šidlík očekává maximálně motivovaného soka. "Mám pocit, že Budějovičtí už jsou frustrovaní, na jejich obličejích je to vidět. Oni to ale nezabalí, v úterý do toho půjdou naplno. Jim nic jiného nezbývá, stejně jako nám," konstatoval Šidlík.

Duel na jihu Čech začne v 17:30, v Pardubicích o půl hodiny později. Zbývající dvě kola baráže se odehrají v pátek a v neděli.