Praha - Disciplinární komise hokejové extraligy udělila čtyřzápasový trest obránci Vítkovic Ivanu Barankovi a dvě utkání nesmí hrát Alexandre Mallet z Brna. Oba byli dodatečně potrestáni za fauly v nedělním 45. kole.

Baranka nebezpečně atakoval v Mladé Boleslavi v 52. minutě útočníka domácích Pavla Musila a rozhodčí Alexandr Pavlovič s Janem Hribikem ho vyloučili na pět minut a do konce utkání. Nyní dostal ještě dodatečný trest a má zastavenou činnost.

Podle verdiktu předsedy komise Karla Holého slovenský bek zasáhl Musila do hlavy, aniž by se snažil hrát puk. "Ten se v době střetu nacházel v rohu hrací plochy. Jeho jediným motivem bylo zasáhnout Musila, jenž se na souboj nemohl adekvátně připravit, a to s co největší možnou intenzitou," uvedl Holý. Musila podle disciplinárky uchránil od zranění jen fakt, že těsně před střetem zvedl ruce a ztlumil náraz.

Mallet fauloval útočníka Karlových Varů Sebastiána Gorčíka a stejně jako Baranka byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Vedle dvouzápasového dodatečného trestu dostal kanadský útočník i pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu. Disciplinární komise přihlédla k tomu, že Mallet měl zastavenou činnost na tři utkání již na přelomu října a listopadu, kdy ještě působil v Pardubicích.

Kanadský hokejista atakoval protihráče, který měl puk, neodrazil se, zákrok vedl čelně a měl ruce u těla. Podle disciplinární komise však viditelně zrychlil a nadzvedl se s cílem dosáhnout vyšší intenzity střetu. "Tímto způsobem došlo k přímému zasažení oblasti Gorčíkovy hlavy," uvedl Holý.