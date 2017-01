Udine (Itálie) - Záložník Slavie Antonín Barák v létě přestoupí do italského Udine. Pražský klub podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka za dvaadvacetiletého fotbalistu dostane více než 80 milionů korun.

Udine se Baráka snažilo získat už v zimě, ale Slavia všechny nabídky odmítla s tím, že ho potřebuje k jarnímu boji o mistrovský titul. Druhý celek ligové tabulky však splní přání příbramského odchovance a pustí ho do Itálie po sezoně.

"Představenstvo klubu hráče dnes v noci na mimořádném zasedání uvolnilo k termínu 1. 7. 2017. Částka za přestup přesáhne 80 milionů a bude stoprocentně uhrazena v letošním roce. Dnes a zítra probíhá hráčova zdravotní prohlídka a dohoda na přestupu bude finalizována v krátké době," řekl na webu Slavie Tvrdík.

Barák byl odhodlaný zkusit štěstí v italském klubu, kde působí reprezentant do 21 let a bývalý slávistický záložník Jakub Jankto. "Jsem si jist, že Slavii má (Barák) rád, fanoušky miluje, ale je to mladý hráč s obrovskou ambicí uspět v nejlepších soutěžích světa. Bylo to možná nejtěžší rozhodnutí, které jsem v klubu udělal," přiznal Tvrdík.

"Tonda má v hlavě srovnáno, proč chce do Udinese, a my jsme ho již nedokázali přesvědčit pro vizi Slavie, kterou chceme budovat. Nebylo to o penězích. Bylo to o jeho snu. Současně platí, že my nebudeme držet hráče proti jejich vůli. Odchod v létě je dobrý kompromis, který nám umožní najít za hráče odpovídající náhradu," doplnil předseda představenstva.

Barák přišel do Slavie před rokem z Příbrami a svými výkony si vysloužil i pozvánku do národního týmu, kde při debutu v listopadové přípravě s Dánskem hned skóroval. V první lize talentovaný středopolař zasáhl do 36 zápasů a vstřelil deset gólů, na podzim se ve 14 utkáních trefil třikrát.