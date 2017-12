Milán - Antonín Barák zpečetil nečekané vítězství fotbalistů Udine na hřišti dosavadního lídra italské ligy Interu Milán. Na gól, kterým český záložník uzavřel skóre na 3:1, mu přihrál Jakub Jankto. Inter v 17. kole poprvé v sezoně prohrál, čehož využila Neapol a posunula se na první místo. Při výhře 3:1 na hřišti FC Turín si připsal rekordní trefu slovenský záložník Marek Hamšík. Patrik Schick odehrál 87 minut při těsné výhře svého AS Řím nad Cagliari.

Inter držel soupeře od úvodu zápasu pod tlakem, do vedení šli ale hosté. Ve 14. minutě usměrnil do sítě prudký Widmerův centr Lasagna. Favorit srovnal už za 71 sekund, poté co se podobným způsobem trefil nejlepší ligový střelec Icardi.

Druhý poločas přinesl vyrovnanější obraz hry a po necelé hodině také druhou branku Udine. Widmerův centr nastřelil ve vápně Santonovu ruku a rozhodčí se po dlouhé poradě s videem nakonec rozhodl nařídit pokutový kop. Ten proměnil tvrdou ranou do horní poloviny brány De Paul.

Gólová akce českých spoluhráčů se odehrála v 77. minutě. Jankto utekl po levé straně a poslal před bránu zakroucený centr, který umístil Barák do protipohybu brankáře Handanoviče. Bývalý záložník pražské Slavie si připsal čtvrtý gól v aktuální sezoně Serie A. Udine vyhrálo v lize potřetí v řadě a posunulo se na jedenácté místo.

Neapol rozhodla o zisku tří bodů v úvodní půlhodině hry. Ve 4. minutě se prosadil po rohovém kopu hlavou Koulibaly. Byl to už šestý neapolský gól z rohu v této sezoně, což je nejvíc ze všech týmů v Serii A.

Ve 25. minutě zvýšil Zielinski, který využil Jorginhovy kolmice za obranu. O pět minut později upravil na rozdíl tří branek Hamšík. Slovenský záložník poslal placírkou nechytatelnou střelu do levého horního rohu Siriguovy brány a svým 115. gólem ve všech soutěžích v dresu Neapole vyrovnal klubový rekord legendárního Argentince Diega Maradony.

Turín už dokázal pouze snížit zásluhou Belottiho. V lize prohrál po šesti zápasech a zůstal devátý.

Hráči AS Řím se proti Cagliari první poločas trápili, první velkou šanci si vypracovali až těsně po přestávce. Džeko byl faulován v pokutovém území, a přestože byl nejdřív potrestán žlutou kartou za simulování, rozhodčí po zhlédnutí videozáznamu svůj verdikt opravil. Brankář Cragno ale Perottiho vychytal a jako jediný gólman chytil už dva pokutové kopy v tomto ročníku Serie A.

Římané se i přes územní převahu ve druhém poločase dlouho nemohli prosadit, ale nakonec se branky dočkali ve čtvrté minutě nastavení. Cragno vyboxoval centr ze standardní situace nešťastně do těla Fazia, od kterého míč doputoval až do brány.

Italská fotbalová liga - 17. kolo:

Inter Milán - Udine 1:3 (16. Icardi - 14. Lasagna, 61. De Paul z pen., 77. Barák), FC Turín - Neapol 1:3 (64. Belotti - 4. Koulibaly, 25. Zielinski, 30. Hamšík), AS Řím - Cagliari 1:0 (90.+4 Fazio).