Řím - Český fotbalový reprezentant Antonín Barák rozhodl po přihrávce Jakuba Jankta v 37. kole italské ligy jediným gólem zápasu o výhře Udine na hřišti Verony. Po prvním tříbodovém zisku po 14 zápasech se Udine přiblížilo záchraně v soutěži. Na sestupovou příčku se propadlo Crotone, i když obralo o body favorizované Lazio.

Česká dvojice se prosadila ve 20. minutě. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu poslal Jankto levačkou centr do vápna, kde Barák ve skluzu usměrnil míč do brány. Bývalý hráč Příbrami a pražské Slavie se trefil poprvé v tomto roce a zaznamenal sedmý ligový gól v sezoně.

Udine má před posledním kolem dvoubodový náskok na sestupové příčky. Ve vyrovnané dolní polovině tabulky jsou týmy od 14. do 18. místa vměstnány v rozmezí dvou bodů.

Lazio se ujalo vedení po proměněné Luličově penaltě v 17. minutě, domácí ale po půlhodině hry vyrovnali zásluhou přesné hlavičky Simyho. Před koncem poločasu vychytal brankář Cordaz v samostatném úniku Caiceda a ekvádorský útočník neuspěl ani ve své druhé šanci, hlavou trefil pouze břevno.

Do vedení domácí poslal v 61. minutě Cecherini, který si naběhl na centr do vápna a z voleje poslal míč do protipohybu brankáře. Crotone ale vedení neudrželo, na konečných 2:2 vyrovnal šest minut před koncem Milinkovič-Savič.

Lazio nevyužilo šanci zajistit čtvrté místa a postup do Ligy mistrů. Utká se o něj v posledním kole v přímém souboji s Interem Milán.

Italská fotbalová liga - 37. kolo:

Boloňa - Chievo 1:2 (12. Verdi z pen. - 48. Giaccherini, 60. Inglese), Crotone - Lazio Řím 2:2 (29. Simy, 61. Ceccherini - 17. Lulič z pen., 84. Milinkovič-Savič), FC Turín - Spal Ferrara 2:1 (68. Belotti, 87. De Silvestri - 22. Grassi), Fiorentina - Cagliari 0:1 (37. Pavoletti), Hellas Verona - Udine 0:1 (20. Barák),

18:00 Bergamo - AC Milán,

20:45 AS Řím - Juventus Turín, Sampdoria Janov - Neapol.

Tabulka:

1. Juventus Turín 36 29 4 3 84:23 91 2. Neapol 36 26 7 3 73:28 85 3. AS Řím 36 22 7 7 60:28 73 4. Lazio Řím 37 21 9 7 87:46 72 5. Inter Milán 37 19 12 6 63:28 69 6. AC Milán 36 17 9 10 50:40 60 7. Bergamo 36 16 11 9 56:37 59 8. Fiorentina 37 16 9 12 53:41 57 9. Sampdoria Janov 36 16 6 14 55:55 54 10. FC Turín 37 12 15 10 52:45 51 11. Sassuolo 37 11 10 16 29:58 43 12. FC Janov 37 11 8 18 32:41 41 13. Boloňa 37 11 6 20 40:51 39 14. Udine 37 11 4 22 47:63 37 15. Chievo 37 9 10 18 35:59 37 16. Cagliari 37 10 6 21 32:61 36 17. Spal Ferrara 37 7 14 16 36:58 35 18. Crotone 37 9 8 20 39:64 35 19. Hellas Verona 37 7 4 26 29:76 25 20. Benevento 37 6 3 28 33:83 21