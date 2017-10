Řím/Amsterdam - Český reprezentační záložník Antonín Barák zařídil svým prvním gólem v italské lize fotbalistům Udine výhru 1:0 na hřišti Sassuola. Uspěla také vedoucí Neapol, která díky hattricku Driese Mertense zdolala 3:2 Janov a neporažená vede Serii A o dva body před Interem Milán. Český záložník Václav Černý z Ajaxu si v utkání Nizozemského poháru s De Dijkem, ve kterém přispěl k výhře 4:1, vážně poranil koleno.

Barák vstřelil jedinou branku zápasu v 32. minutě, když se prosadil z hranice vápna poté, co mu po rychlé akci přenechal míč Perica. Dvaadvacetiletý fotbalista se tak první branky v Serii A dočkal v osmém utkání od letního příchodu z pražské Slavie.

Mertens se v Janove poprvé prosadil ve 14. minutě a druhou branku přidal po půlhodině. Hattrick belgický reprezentant završil v 60. minutě, a i když domácí poté dvěma góly zápas zdramatizovali, Neapol udržela neporazitelnost a připsala si deváté vítězství z deseti odehraných kol.

Naopak jasné vítězství zaznamenal obhájce titulu Juventus, který si doma poradil 4:1 s předposlední Ferrarou. O výhře třetího celku tabulky, který na Neapol ztrácí tři body, rozhodli Bernardeschi, Dybala, Higuaín a Cuadrado. Za nováčka na 1:2 snižoval ještě v prvním poločase Paloschi.

Černý z Ajaxu nedohrál utkání Nizozemského poháru s třetiligovým De Dijkem, ve kterém přispěl jedním gólem k výhře 4:1 a postupu do osmifinále. Dvacetiletý fotbalista si podle twitterového účtu amsterodamského celku vážně poranil koleno.

Černý nastoupil v základní sestavě a gólem ve 46. minutě poslal po hattricku De Jonga z první půle hosty do vedení 4:0. Po hodině hry se ale při souboji zranil a musel být odnesen na nosítkách. Ajax poté informoval, že šlo o vážné zranění kolena s tím, že reprezentanta do 21 let čekají další vyšetření.

Italská fotbalová liga - 10. kolo:

Bergamo - Hellas Verona 3:0 (50. Freuler, 59. Iličič, 75. Kurtič), AS Řím - Crotone 1:0 (10. Perotti z pen.), Boloňa - Lazio Řím 1:2 (51. vlastní Lulič - 4. Milinkovič-Savič, 28. Lulič), Cagliari - Benevento 2:1 (9. Farago, 90.+5 Pavoletti - 90.+3 Iemmello z pen.), Chievo - AC Milán 1:4 (61. Birsa - 36. Susso, 42. vlastní Cesar, 55. Calhanoglu, 65. Kalinič), FC Janov - Neapol 2:3 (4. Taarabt, 76. Izzo - 14., 30. a 60. Mertens), Fiorentina - FC Turín 3:0 (29. Benassi, 66. Simeone, 75. Babacar), Juventus Turín - Spal Ferrara 4:1 (14. Bernardeschi, 22. Dybala, 65. Higuaín,70. Cuadrado - 34. Paloschi), Sassuolo - Udine 0:1 (32. Barák).

1. Neapol 10 9 1 0 29:7 28 2. Inter Milán 10 8 2 0 20:7 26 3. Juventus Turín 10 8 1 1 31:10 25 4. Lazio Řím 10 8 1 1 26:11 25 5. AS Řím 9 7 0 2 16:5 21 6. Sampdoria Janov 9 5 2 2 18:12 17 7. Fiorentina 10 5 1 4 18:11 16 8. AC Milán 10 5 1 4 16:14 16 9. Bergamo 10 4 3 3 17:13 15 10. Chievo 10 4 3 3 13:15 15 11. Boloňa 10 4 2 4 9:11 14 12. FC Turín 10 3 4 3 14:17 13 13. Udine 10 3 0 7 16:21 9 14. Cagliari 10 3 0 7 8:18 9 15. Sassuolo 10 2 2 6 5:16 8 16. FC Janov 10 1 3 6 10:16 6 17. Crotone 10 1 3 6 6:20 6 18. Hellas Verona 10 1 3 6 6:22 6 19. Spal Ferrara 10 1 2 7 8:19 5 20. Benevento 10 0 0 10 3:24 0