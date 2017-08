Záložník Antonín Barák hovoří s novináři 14. června v Praze na srazu fotbalové reprezentace do 21 let před evropským šampionátem v Polsku.

Záložník Antonín Barák hovoří s novináři 14. června v Praze na srazu fotbalové reprezentace do 21 let před evropským šampionátem v Polsku. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Záložník Antonín Barák doléčil vleklé svalové zranění a za Udine si poprvé zahrál italskou ligu. Dvaadvacetiletý fotbalista věří, že se v Serii A prosadí a naváže na reprezentačního spoluhráče Patrika Schicka, který po výborné debutové sezoně v Sampdorii Janov přestoupí do AS Řím.

Barák měl po letním příchodu ze Slavie zdravotní problémy a musel vynechat prakticky celou přípravu. "Samozřejmě netrpělivý jsem byl hodně, protože jsem do toho chtěl naskočit co nejdřív. Ale nechtěl jsem si potřetí obnovit zranění a i klub měl zájem na tom, aby se to v klidu doléčilo," řekl Barák novinářům na setkání s reprezentanty.

Zdravotní péče v Udine je podle něj na špičkové úrovni. "Je to něco jiného, když je tam 12 nebo 15 lidí, kteří jsou jenom ve zdravotním týmu, ve Slavii jsou dva tři. Tady v Česku se na to tolik neklade důraz a jsou tu rezervy," podotkl Barák.

V neděli odehrál premiérovou půlhodinu v italské lize na hřišti nováčka Spalu (2:3). "Byla tam úžasná atmosféra, ale zápas se nám nepovedl. Když jsme už dokázali dohnat ztrátu 0:2, tak jsme si to v 95. minutě vlastní hloupostí nechali vzít. Vlastně celý zápas i comeback jsme tím zahodili. Z toho pohledu první start nic moc. Ze dvou kol máme nula bodů, takže to není dobrý začátek," konstatoval Barák.

Proti Spalu nastoupil tradičně ve středu zálohy. "Měl jsem se nějak starat o rozehrávku a držet střed hřiště. Je to moje pozice a byl jsem rád, že jdu na svůj post. Neměl jsem co ztratit, jenom získat. Konkurence je v Udine veliká, ale doufám, že se prosadím," uvedl příbramský odchovanec, jehož spoluhráčem je další český reprezentant Jakub Jankto.

"Je skvělé, že se na něj můžu obrátit, kdyby se cokoliv stalo. On je tam dlouho a ani s řečí nemá problém. Spíš se ale snažím si všechno řešit sám, abych se učil, takže ho nechci ve všem využívat," poznamenal Barák.

Italská cesta útočníka Schicka je pro něj velkou inspirací. "Páťa měl fantastickou minulou sezonu a teď jde do AS Řím. Všichni ho tam opěvují, je za velikou modlu. V Itálii stačí, aby se vám povedlo pár zápasů nebo sezona, a můžete vystřelit úplně nějak jinam. Každý z mladých kluků tak má obrovskou motivaci," upozornil Barák.

Schickovi přestup k úřadujícímu vicemistrovi přeje. "Doufám, že v AS Řím se chytne, ukáže svou kvalitu a i pro nároďák bude velkým přínosem. To, co dokázal v takhle těžké soutěži, je motivace pro každého. Byl špatný z toho, že mu nedopadl přestup do Juventusu. Jsem rád o to víc, že se mu povedlo dostat do AS Řím," řekl bývalý záložník Slavie a Příbrami.

Zatím se chce naplno prosadit v Udine, ale přestup do nějakého velkoklubu by byl i jeho snem. "Jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo a že zrovna Udine o mě projevilo zájem. Vnímám to tak, jak to je. Člověk nikdy neví, kde skončí. Třeba se mi to také poštěstí," dodal Barák.