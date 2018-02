Washington - Bývalý poradce Bílého domu Steve Bannon dnes na uzavřeném jednání výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb znovu odmítl odpovědět na řadu otázek týkajících se údajného ruského vměšování do amerických prezidentských voleb. Podle agentury Reuters to sdělil vedoucí demokratů ve výboru Adam Schiff, který proto vyzval k zahájení stíhání Bannona pro pohrdání parlamentem.

Bannon se už jednomu slyšení v Kongresu v polovině ledna podrobil. Před členy téhož výboru ale odmítl vypovídat, což zdůvodnil tím, že mu to doporučil Bílý dům. Tehdy odpověděl pouze na 14 předem schválených dotazů, nyní podle Schiffa na 25 otázek.

Poslanci se hlavně zajímají o Bannonovo působení v prezidentově aparátu, o události kolem prezidentské inaugurace a o kontakty s Trumpem po odchodu z Bílého domu.

Bannon vedl do svého jmenování Trumpovým poradcem extremistický a xenofobní server Breitbart News. Trump ho zařadil do svého týmu hned po volbách v roce 2016, ale loni v srpnu ho z funkce strategického poradce odvolal. Bannon se pak na krátkou dobu vrátil do redakce Breitbart News.