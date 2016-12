Praha - Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona o platebním styku, která bankám mimo jiné ukládá ještě více informovat klienty o požadovaných poplatcích. Budou také muset nabízet základní platební účet za přiměřenou cenu. O podpisu zákona informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Změna zákona má v reakci na požadavek EU umožnit všem spotřebitelům z EU otevření základního platebního účtu v kterémkoli členském státě unie. Předloha zavádí i jednotný postup při změně účtu a umožní porovnat cenu souvisejících služeb. Klienti by měli mít možnost převést si účet do jiné banky a zůstat by jim přitom měly nastaveny trvalé platební příkazy nebo inkasa. Podle ministerstva financí má změna zákona především posílit postavení a ochranu spotřebitele na finančním trhu a zajistit jeho větší informovanost.

Novela počítá s tím, že v ČR budou základní platební účet spotřebitelům nabízet banky včetně poboček zahraničních bank. Zákon se nemá vztahovat na Českou národní banku. Ta je sice oprávněna poskytovat platební služby, ale nevede platební účty veřejnosti. Z povinnosti nabízet základní účet by měla podle návrhu vyňata také spořitelní a úvěrní družstva, protože ta jsou oprávněna přijímat vklady pouze od svých členů.

Již při uzavření smlouvy budou spotřebitelé dostávat standardizovaný dokument, v němž budou uvedeny poplatky, které banka v souvislosti s platebním účtem požaduje. Banky budou muset v sazebnících používat jednotnou terminologii, aby se klienti mohli lépe orientovat.

Poslanci vložili do zákona opatření, které má usnadnit řešení sporů u karetních transakcí. Tyto spory by se měly řešit v rámci standardního rozhodčího řízení. Podnikatel, který chce přijímat platby kartou, bude mít právo po bance požadovat uzavření rozhodčí doložky. Banka ho bude muset na tuto možnost výslovně upozornit. Finanční arbitr by mohl řešit i spory mezi klientem a bankou, které se týkají jiného než běžného účtu.