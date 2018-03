Ostrava - Třikrát dopravili fotbalisté Ostravy v existenčním utkání 21. kola nejvyšší soutěže proti Dukle míč do sítě, přesto Pražanům podlehli 1:2. Asistent hlavního rozhodčího Jan Paták totiž trefy Milana Baroše a Marka Hlinky neuznal kvůli ofsajdu a domácí hráči opouštěli trávník ve velké frustraci. Záchrana se jim totiž po další domácí porážce zase o kus vzdálila.

Především Hlinkův gól vzbudil v Ostravě bouři nevole. I podle videozáznamu bylo patrné, že pokud šlo o ofsajd, rozhodovaly jen centimetry. Podle domácích to navíc při Hlinkově ráně přibližně z 25 metrů nehrálo žádnou roli.

"Tohle je pro mě nepochopitelné. Byla to střela z dálky, jestli to pomezní zvedl, tak hlavní musí vidět, jestli někdo brání brankáři ve výhledu. Tady se hraje o obrovsky moc, a když už má být video, tak ať je všude. Tohle byla situace jako dělaná pro použití videa," dusil v sobě vztek ostravský trenér Bohumil Páník.

Hlinkově ráně z dálky stál v cestě spoluhráč Diop. Ten odmítl, že by se balonu dotkl a ovlivnil tak situaci a gólmana Radu. "Nedotkl jsem se, v ofsajdu jsem nebyl," tvrdil Diop.

Ostravané se po gólu na sudí sesypali jako vosy a cloumala jimi křivda. "Já jsem byl přesvědčený, že gól platí. Už jsem se běžel radovat za fanoušky. Najednou ofsajd, pro mě nepochopitelné. Podle mě to byl jeden z rozhodujících okamžiků. Mohli jsme mít ještě půl hodiny na obrat, Duklu jsme v té době tlačili," řekl Hlinka.

Kouč Dukly Jaroslav Hynek si netroufl situaci posoudit. "Záběr, který jsem viděl, nebyl zcela průkazný. Sudí to pískl a dále to neřeším," řekl Hynek, který nicméně souhlasil, že video by bylo v takových případech ku prospěchu věci. "Je neregulérní, že někde je a někde není. Mělo by to být asi všude stejné," podotkl Hynek.