Ostrava - Fotbalisty Baníku Ostrava posílí senegalský útočník Dame Diop, který přestupuje ze Zlína, kde mu na konci roku končila smlouva. Autor devíti ligových gólů dnes podepsal s Baníkem dlouhodobý kontrakt. Blízko přestupu do ostravského klubu je také bývalý reprezentant Martin Fillo z Teplic. Jeden z nejproduktivnějších hráčů české soutěže je domluvený na podmínkách, podle teplického klubu bude přestup během vánočních svátků dotažen.

"Sledovali jsme Diopa během působení ve Zlíně. Jedná se o kvalitního hráče se zkušenostmi z evropských pohárů, který přinese ještě další zkvalitnění do naší ofenzivy," řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo. "Jednání s hráčem i s agentem byla velmi korektní, po pár schůzkách jsme se domluvili. Hráč měl nabídky prodloužit smlouvu ve Zlíně i z jiných klubů, proto jsme rádi, že se rozhodl pro nás," dodal.

Čtyřiadvacetiletý Diop je v Evropě již šest let. Po angažmá v Chimki Moskva a arménském Širaku zamířil v srpnu 2014 do pražské Slavie. Tam se však příliš neprosadil, nastoupil jen k šesti utkáním a vstřelil jediný gól. V zimě 2016 přestoupil do Zlína, kde odehrál za dva roky 39 utkání a dal osm branek. Dalších pět zápasů a jeden gól přidal během podzimu v Evropské lize. Na kontě má i jeden start za senegalskou reprezentaci.

"O Baníku vím, že to je klub, který má skvělé fanoušky, zvuk a i ambice. Velmi se těším do nové organizace a věřím, že mužstvu pomůžu k dobrým výsledkům. Pár kluků jsem zažil ještě ve Slavii, o to jednodušší bude adaptace v novém prostředí," řekl Diop.

Pro Baník by měl být první z několika posil. Podle médií má přijít brankář Jan Laštůvka ze Slavie a jen detaily dělí od přestupu teplického Filla.

"Všechny náležitosti přestupu ještě nejsou podepsány, vše směřuje k dotažení mezi svátky. Martinovi u nás končila na konci sezony smlouva a bohužel se nám nedařilo dohodnout na nové. Požadavky hráče byly mimo naše možnosti, rozcházeli jsme se v řádech statisíců," uvedl sportovní ředitel Teplic Jakub Dovalil pro klubový web.

"Nechtěli jsme tedy hráči bránit a využili jsme také poslední možnost k jeho zpeněžení. Počítali jsme s tím, že tato varianta může nastat, proto jsme vytipovali možné náhrady a nyní budeme řešit jejich příchod," dodal.

Jednatřicetiletý Fillo patří mezi nejlépe hodnocené hráče ligy. V minulé sezoně dal za Teplice osm branek a tři asistence, během podzimu zaznamenal pět branek a tři asistence. Bývalý záložník Plzně, norského Stavangeru, anglického Brentfordu, Mladé Boleslavi a Příbrami má na kontě celkem 46 branek ve 229 utkáních české ligy.