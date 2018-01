Ostrava - Ještě bez obou nejzvučnějších posil Martina Filla a Dame Diopa dnes zahájili zimní přípravu fotbalisté Ostravy. Předposlední tým podzimní poloviny soutěže v příštích dnech vyhlíží další akvizice, které by měly na jaře pomoci odvrátit sestup.

Zatímco Fillo dopoledne absolvoval fyzické testy, Diop se podle dohody připojí k týmu trenéra Radima Kučery až v pondělí. Několik nováčků se přesto na prvním tréninku objevilo: na zkoušku přišel francouzský stoper Christophe Psyché, který několik let hrál v Norsku, do brány by mohli přijít kmenový gólman Sparty Viktor Budinský a jablonecký Michal Bárta.

Není přitom tajemstvím, že Baník stojí i o zkušeného Jana Laštůvku, který má stále kontrakt ve Slavii, a patrně se dvojicí nových gólmanů jistí pro případ, že by jeho příchod nevyšel.

"V případě Bárty a Budinského probíhají jednání, zatím máme souhlas jejich klubů, aby s námi mohli trénovat," řekl ČTK sportovní ředitel klubu Dušan Vrťo.

Baník si do přípravy stáhl z hostování v Českých Budějovicích i Matěje Helešice a útočníka Dominika Smékala ze Senice. "Stále jednáme o dalším posílení. Máme v hledáčku hráče do obrany i do zálohy, kde nás teď bota tlačí nejvíce. Mohli by přijít ještě tři čtyři noví hráči," řekl Vrťo.

Z týmu zatím odešli jen Tomáš Hykel na hostování do Třince a klub uvolnil srbského záložníka Stefana Paniče.

Baník už v sobotu odehraje první přípravné utkání proti třetiligovému Hlučínu. Formu pak na přelomu ledna a února pojede ladit do Turecka. "Samozřejmě, že tam bychom se už ideálně chtěli věnovat jen herní stránce a vylaďování sestavy," řekl Kučera, který bude od jara velmi úzce spolupracovat s nově jmenovanou sportovní radou klubu, do níž zasednou mimo jiné Zdeněk Nehoda a Petr Uličný.

"Oba jsou to velké persony, doufám, že to bude ku prospěchu věci. Jejich názorům se v žádném případě nebudu bránit, naopak se na to těším. S panem Uličným jsme spolupracovali takhle už ve Znojmě a fungovalo to bezvadně," řekl Kučera.