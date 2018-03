Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili ve 22. kole nejvyšší soutěže Jihlavu 3:1 a zaznamenali první jarní výhru. Vítězný gól dal za stavu 1:1 v 72. minutě Robert Hrubý a výsledek pojistil svým prvním gólem v ostravském dresu Václav Procházka. Hosté dohrávali bez vyloučeného Buchty, který za faul na autora prvního gólu a ostravského kapitána Baroše dostal červenou kartu.

Kouč Ostravy Páník vsadil ve svém druhém ligovém utkání na lavičce na klasické rozestavení se dvěma útočníky a neslo mu to ovoce. Baník totiž celou první půli diktoval tempo hry a tlačil se do zakončení. Domácí zatápěli soupeři z křídelních prostor a po akci zprava a centru Hrubého se ještě Baroš zastřeloval.

Po dvaceti minutách už měl Baník první tutovku. Perfektně provedený brejk po kolmici Filla zakončoval Poznar, ale jeho ránu pod břevno brankář Rakovan vytáhl na roh. Z třetí šance už se ale urodilo. Baroš si ve vápně umně zpracoval Hlinkův centr, odskočil si od obránců a bleskurychle z otočky poslal míč po zemi k tyči jihlavské branky.

Vysočina bez svého zraněného kanonýra Ikauniekse byla v prvním poločase takřka neškodná a děj se odehrával především na její straně trávníku. Trenér hostů Svědík tudíž v půli zareagoval vysláním Popoviče a lépe si to sotva představoval sám. Střídající hráč už v 50. minutě po rohovém kopu hlavou dorazil do brány odražený balon.

Jihlavě se podařilo vymanit z tlaku a občasnými výpady brnkala domácím na nervy. Klíma měl v 70. minutě na noze stoprocentní gól, ale Laštůvka a pak i Fleišman na brankové čáře zažehnali nebezpečí. Hosté tak na vlastní kůži pocítili hořkost přísloví nedáš - dostaneš a v 72. minutě vrátil Hrubý přesným volejem po trestném kopu a odraženém balonu Baníku vedení.

Další vyrovnání Baník aktivní hrou nepřipustil a naopak pojistil první jarní výhru Procházkou, který po rohu Hrubého na zadní tyči dotlačil balon do sítě stehnem. Jihlava dohrávala závěr v desíti bez vyloučeného Buchty, který za šlápnutí na Baroše dostal červenou kartu. Zraněného domácího kapitána však odnesli z trávníku na nosítkách.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Dneska to byl spíše anglický, mužný fotbal. Jsem rád, že jsme to vyválčili. Z naší strany to byla dobrá první půlka. Dokázali jsme eliminovat sílu soupeře v brejcích, druhou půlku jsme ale vypadli z koncentrace a hned jsme za to zaplatili gólem. Těžce jsme se z toho vzpamatovávali, ale rozhodli jsme gólem Hrubého, jak to umí trefit jenom on. To byl rozhodující okamžik. Pak se to dohrávalo a my si na ně počkali. Oživili jsme trochu naši situaci v tabulce."

Martin Svědík (trenér Jihlavy): "Špatně jsme do zápasu vstoupili prvním poločasem, nehráli jsme vůbec směrem nahoru, vůbec nehrála záložní řada. Baník byl agresivnější a po chybě Levina dal gól na 1:0. Obraz hry se ve druhém poločasu změnil a korunovali jsme to gólem. V tu chvíli Baník nebyl v psychické pohodě, hodně kazil a my jsme se dostali po hry. Zápas se lámal Klímovou šancí, my ji nevyužili a dostali dva góly ze standardních situací, což je trestuhodné. Zasloužená prohra."

Baník Ostrava - Vysočina Jihlava 3:1 (1:0)

Branky: 31. Baroš, 72. Hrubý, 80. Procházka - 50. Popovič. Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Arnošt. ŽK: Jirásek, Hrubý, Hlinka - Tlustý, Levin. ČK: 86. Buchta. Diváci: 4446.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Jirásek (61. Granečný) - Poznar (76. Diop), Baroš (87. Stáňa). Trenér: Páník.

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Levin - Fulnek, Dvořák, Urblík (90. Mara), Holík (46. Popovič) - Klíma. Trenér: Svědík.