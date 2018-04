Ostrava - Fotbalisté Ostravy zvítězili ve 24. kole první ligy nad Bohemians 1905 2:0 a po dlouhé době se odlepili z posledního místa v tabulce. Baník svou převahu gólově vyjádřil až ve druhé půli trefami Jiřího Fleišmana a Lukáše Pazdery a sérii bez porážky prodloužil na čtyři zápasy. Bohemians 1905 po triumfu nad Plzní zůstali za očekáváním a po šňůře tří výher nad Ostravou nebodovali.

Povzbuzena krátkou sérií tří utkání bez porážky zahájila Ostrava svůj další existenční zápas iniciativně. Tlak Baníku přinesl rychlé první šance a Klokany už v sedmé minutě po hlavičce dezorientovaného stopera Hůlky poprvé v utkání zachránila tyč.

Domácí měli celou první půli navrch a většina jejich nebezpečných akcí šla přes záložníka Hrubého. Ten v 19. minutě jedovatým volejem z velkého vápna jen těsně minul bránu a v 32. minutě se neujala ani příležitost Baroše, který nezvládl zakončení z malého vápna.

Klokani byli do přestávky bezzubí, ale v 36. minutě zničehonic Laštůvku dělovkou z dvaceti metrů pořádně protáhl Hašek. Závěr půle byl znovu v režii Baníku, jenže Procházkův pokus hlavou vyškrábl Fryšták a už v nastavení měl po přímém kopu Hrubého i pořádný díl štěstí, když balon se od břevna odrazil na čáru a zpátky do pole.

Hosté ani po obrátce nepřipomínali tým, který před týdnem impozantně setnul lídra. Aktivitě soupeře odolávali do 52. minuty. Pak si ale Fleišman zpracoval ve vápně Fillův pas, navedl si míč na střed a i svou labší pravačkou zamířil přesně pod břevno.

Baník ještě zvyšoval frekvenci svých ataků. Fillův pokus vytlačil Fryštát, ale v 59. minutě se po přetaženém rohu do propadlého míče výstavně z voleje opřel Pazdera a jeho bomba zaplula na zadní tyč.

Oživovací pokusy hostující hry kouči Haškovi nevycházely, Laštůvka tak vcelku v poklidu protáhl sérii neprůstřelnosti na 310 minut. Ještě v závěru mohl přidat třetí razítko na výhru Baroš, ale na malém vápně tak dlouho kličkoval, až o míč přišel.

Ostrava si připsala třetí vítězství z posledních čtyř zápasů a posunula se na předposlední místo. Od posledního Brna ji dělí dva body a na příčky zajišťující záchranu ztrácí Baník jediný bod.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Po výhře Bohemians v minulém zápase nad Plzní jsme z nich měli respekt, ale věděli jsme, jaký mají způsob hry. Vypracovali jsme si šance už v prvním poločase, ale Fryšták je chytil. Naše odhodlání se zúročilo ve druhé půli a dali jsme dvě nádherné branky našimi krajními beky. Ti jsou tam, kde mají být. Dostávají se k míčům, dohrávají souboje, oba góly byly nádherné. Neřeknu nic jiného, že jsme udělali zase jen další krůček, ale válka nekončí a potřebujeme další body."

Martin Hašek (trenér Bohemians 1905): "Před utkáním jsem hráčům říkal, že je velmi těžké po výsledku, co jsme uhráli minulý týden, výkon zopakovat. Výkon od posledního utkání doma byl dnes diametrálně odlišný a ve všech parametrech jsme byli horším týmem. Narazili jsme na soupeře, který byl připravený dobře fyzicky, byl namotivovaný a věděl, co má hrát. Baník předvedl vysokou kvalitu ve spoustě situací, oba góly byly výstavní kousky. Prostřídali jsme během utkání sestavu a změnili jsme rozestavení, ale byly to spíše takové pokusy ve stylu pojďme něco zkusit. Po dvou obdržených gólech nebyl moment, abychom pomýšleli na na body."

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 2:0 (0:0)

Branky: 52. Fleišman, 59. Pazdera. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Pochylý. ŽK: Pazdera, De Azevedo. Diváci: 8664.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman (65. Granečný) - Fillo, Hrubý, Hlinka, De Azevedo - Baroš (80. Diop), Poznar (87. Jirásek). Trenér: Páník.

Bohemians 1905: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Reiter (60. Záviška), Jindřišek, Mašek (60. Nečas), Hašek ml., Bartek - Tetteh (73. Kabajev). Trenér: Hašek st.