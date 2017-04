Plzeň - Plzeňský útočník Marek Bakoš proměnil penaltu v duelu nejvyšší soutěže se Slováckem a zaznamenal jubilejní 100. gól v české a slovenské lize, tři branky také vstřelil v ruské Jaroslavli. Vstoupil tak do slovenského klubu ligových kanonýrů. Čtrnáctinásobný slovenský reprezentant přiznal, že na jubileum myslel zejména od vstřelení předchozí branky proti Teplicím.

"Je to přece jen určitý mezník a chtěl jsem ho splnit co nejdříve. Trochu mi to vířilo v hlavě, ale jsem rád, že se můžu nyní soustředit na to, na co mám, a to je vítězství v zápase," poznamenal.

Bakoš si rovnou polovinu zásahů připsal v dresu Viktorie. "Jsem rád, že jsem metu překonal právě zde. Když jsem z Plzně před dvěma roky odcházel, ve 100. gól tady jsem nevěřil. Ale ve fotbale i v životě se občas vše otočí a mně se to otočilo pozitivně," řekl.

Skóre zápasu se Slováckem upravil na 2:0 v 67. minutě trefou z pokutového kopu, který sudí Pavel Orel nařídil po kontaktu hostujícího kapitána Veliče Šumulikoského s Martinem Zemanem. "Věřil jsem, že penaltu proměním a že se dostaneme do dvoubrankového trháku," uvedl.

Vítězství úřadujícího mistra se podle Bakoše ale nerodilo úplně lehce. "Byl to těžký soupeř, odehrál zde dobré utkání. Musím pochválit i naše mužstvo, dokázali jsme se vyrovnat s jejich nepříjemnou hrou a strhnout vítězství na svoji stranu. Výsledek mohl být i jasnější, byly tam situace, ve kterých jsme mohli zvýšit," litoval neproměněných šancí Viktorie.

V Plzni si slovenský útočník, který v sobotu oslavil 34. narozeniny, po loňském návratu z Liberce musel znovu budovat pozici, aby pravidelně nastupoval. "Když jsem se vrátil, nějak nám to nešlo a neudržel jsem se v sestavě. Mišo Krmenčík hrál výborně, dával góly, dostal se do reprezentace, takže jsem to plně respektoval," konstatoval.

"Momentálně mám dobré období v rodině i ve fotbale, jsem spokojený. Ne tak, abych nadále nepracoval, ale jsem v pohodě," dodal s tím, že věří, že to nebyl jeho poslední gól v lize. Zároveň sebekriticky podotkl, že mohl hranici 100 branek pokořit dříve, občas jej ale potkala delší období bez zásahu.

Bakoš si vzpomněl na první gól, který vstřelil v roce 2003 za Púchov. "Tehdy jsem dostával důvěru od trenéra šest či sedm zápasů na hrotu, branku jsem ale nedal. Trenéra pak odvolali, nový mě postavil na pravého záložníka a první zápas pod ním jsem hned skóroval. Bylo to zpoza vápna, takových gólů jsem moc nedal, takže právě na ten si pamatuji. Pak jsme se zachránili," řekl.