Liberec - Hokejisté Liberce neprožívají ideální vstup do sezony a v extralize jim patří až desáté místo, v Lize mistrů se jim ale daří. Dnes dokázali porazit Davos a zajistit si postup do play off. Brankář Roman Will věří, že to Tygrům pomůže i v domácí soutěži.

"Myslím, že nám to pomůže na psychiku. Loni někdy touhle dobou jsme postoupili přes Färjestad, nakoplo nás to a pomohlo v další sezoně. Věřím, že v tom budeme pokračovat. Jsem moc rád, že jsme postoupili, že si můžeme v šatně zakřičet. Doufám, že na vítězné vlně budeme co nejdéle," řekl Will po výhře 4:3.

Podobné přání měl i útočník Martin Bakoš, který se na výhře podílel gólem. "Je to vzpruha. Pro tým i pro mě osobně. Někdy se to nedaří a tyhle těžké zápasy, to je něco, co chceme hrát a vyhrávat. Jsem rád, že jsme s Davosem vyhráli. Byl to silný soupeř," podotkl Bakoš, který má v extralize na kontě branku a tři asistence.

Dramatický závěr jej mrzel, byl ale rád, že Liberec nakonec přece jen vyhrál. Tygři nejprve dali gól na 4:2, švýcarský tým následně dokázal bleskově snížit na rozdíl jedné branky, vyrovnat se mu ale už nepodařilo. "Já ani nevím, co se pořádně stalo. Vydýchával jsem se (na střídačce). Důležité je, že jsme dali o gól více a vyhráli jsme. Samozřejmě se nám to ale nesmí stávat," uznal Bakoš.

Radost naopak měl z toho, že se domácí prosazovali z prostoru před brankou. "Myslím, že jsme do utkání nevstoupili špatně. Soupeř měl sice první střídání silnější, ale pak jsme začali hrát více s pukem, měli jsme i nějaké šance. Potom se nám to konečně začalo správně odrážet, dali jsme pěkné góly," řekl Bakoš.