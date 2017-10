Washington/Londýn/Varšava - Blížící se české parlamentní volby a vedení hnutí ANO v průzkumech veřejného mínění zaujaly zahraniční média. Věnují se především předsedovi ANO Andreji Babišovi. Některá média jej označují za populistu. Kladou si také otázku, do jaké míry se Česko v případě Babišova usednutí do premiérského křesla přiblíží Rusku.

Podle americké agentury Bloomberg to vypadá, že čeští voliči předají moc do rukou "populistického miliardáře", podobně jako tomu bylo v USA v případě Donalda Trumpa. Babiš útočí na tradiční strany a slibuje, že stát bude řídit jako jednu ze svých firem, píše agentura a připomíná, že Babišovo hnutí vede v anketách, ačkoli Babiš čelí obvinění z podvodu a střetu zájmů kvůli svému chemickému, potravinářskému a mediálnímu impériu.

Podle Bloombergu lidé volí strany vystupující proti establishmentu většinou v dobách, kdy se ekonomice nedaří. Babišův vzestup v době silného hospodářského růstu, rekordně nízké nezaměstnanosti a zvyšování platů je proto podle agentury nezvyklý. Babiš nicméně podle ní získal uznání jako ministr financí, když byl v době jeho úřadování snížen rozpočtový deficit státu. Jím zavedená elektronická evidence tržeb také výrazně zlepšila dodržování daňové povinnosti, konstatuje Bloomberg. Soudí, že Babišovu kampaň už neohrozí ani jeho obvinění. Bloomberg se také věnuje možným rizikům případného Babišova premiérování. "Babiš postrádá tradiční politickou filozofii a ideologické ukotvení, charakteristické pro strany hlavního proudu. Ukázal, že dovede změnit postoj, když v tom vidí politickou výhodu," píše agentura. Babiš také tvrdí, že sankce proti Rusku jsou neúčinné, upozorňuje.

Americký zahraničněpolitický časopis Foreign Policy se táže, zda se Česko ocitne v ruské sféře vlivu. Podle něj hrozí, že se Česká republika v roce 2017 stane dalším režimem oligarchů, který Moskva pomáhala budovat. Kvůli populismu Babiše se podle něj Česko může stát další obětí vytrvalé kampaně ruského prezidenta Vladimira Putina s cílem oslabit Západ zevnitř. Foreign Policy připomíná blízký vztah Babiše a prezidenta Miloše Zemana, který podpořil Putinovu intervenci v Sýrii i ruský postup na východní Ukrajině a který sankce EU vůči Rusku nazývá neúčinnými. "Zemanovy vazby na vysoké přestavitele Kremlu a ruské oligarchy nejsou žádným tajemstvím," píše časopis. Doufá nicméně, že "ještě není pozdě" a že "temné síly nedosáhnou velkého a strategického vítězství".

Britský deník The Daily Telegraph Babiše označuje za "pragmatického, ale nepředvídatelného". Uvádí, že šéf hnutí ANO bývá často připodobňován k Trumpovi kvůli svému majetku, populistickému programu, schopnosti vybruslit z finančních skandálů a jadrným výrokům. "Kvůli (Babišovým) názorům na evropskou integraci, imigraci a Rusko je mnoho lidí v Evropě, kteří sledují jeho vedení v předvolebních průzkumech, nervózní," napsal deník.

Britský list Financial Times (FT) uvedl, že Babiš bývá kvůli svým názorům někdy srovnáván s polským konzervativním politikem Jaroslawem Kaczyńským nebo maďarským premiérem Viktorem Orbánem a bývá označován za "českého Berlusconiho". "On sám taková přirovnání odmítá. Lidé, kteří ho znají, říkají, že je spíš pragmatik než ideolog," píše list.

V článku nazvaném "jak se outsider narozený v Tokiu stal tváří českého nacionalismu" si Bloomberg všímá také lídra strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Vzestup SPD podle Bloombergu odráží nedávný volební úspěch německé protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) a možnost, že v Rakousku po nedělních volbách vstoupí do vlády populistická Svobodná strana Rakouska (FPÖ).

Pokud jde o údajné Babišovy finanční machinace a obvinění z korupce, "v Polsku by něco takového udělat nemohl," upozornil v programu Jedynka polského rozhlasu Wojciech Przybylski z časopisu Visegrad Insight. Připustil současně, že podnikatelovo obvinění nemá na průzkumy vliv. Babišovo ANO podle polského experta vede v sondážích díky "jednoduché protisystémové rétorice" a hlavně vinou chyb ostatních stran.

Navíc na pozadí proruské rétoriky prezidenta Zemana vypadá Babiš jako umírněný politik. Jako možný koaliční spojenec se podle komentátora rýsuje velmi kontroverzní strana Okamury, čerpajícího ze skutečnosti, že v české politice, médiích a veřejné debatě se stávají přípustnými "jasně antisemitská, xenofobní a nacionalistická" stanoviska. Zda se Okamura ocitne v Babišově vládě, bude podle Przybylského záviset jen na tom, zda se to Babišovi vyplatí: podnikatel žádnou programovou koncepci nezformuloval a možná bude stát o koaličního spojence, který umožní ještě větší korupční operace než dosud.

Situaci před českými volbami a volebním vyhlídkám Babiše se o víkendu věnoval také americký list Chicago Tribune. Autorka komentáře, redaktorka amerického časopisu Foreign Policy Emily Tamkinová, shrnula kontroverze kolem Babiše, včetně jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo a nedávného rozhodnutí slovenského ústavního soudu. Podle autorky to nijak neohrožuje jeho politické šance. Dalo by se říci, že by mohl stát pod Karlovým mostem a někoho zastřelit a stejně by se stal příštím českým premiérem, napsala. Podle ní ale není takový strašák, za jakého je často vydáván. "I kritici připouštějí, že Babiš je podnikatel, nikoliv ideolog," píše v komentáři. O tom, do jaké míry Babišovo vítězství obrátí Čechy víc k Moskvě nebo je přinejmenším odvrátí od liberální společnosti, rozhodnou podle Tamkinové faktory jako volba koaličního partnera, osoba příštího českého prezidenta a reakce Bruselu a Washingtonu na Babiše jako premiéra.