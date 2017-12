Praha - Vláda Andreje Babiše (ANO) ještě před svým jmenováním položí ve středu dopoledne věnec k hrobu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech. Poté se kandidáti na ministry zúčastní také jednání výboru Sněmovny pro evropské záležitosti, uvedla mluvčí ANO Lucie Kubovičová. Prezident Miloš Zeman kabinet oficiálně jmenuje ve středu odpoledne.

Babiš společně s budoucími ministry svého jednobarevného kabinetu vyrazí do Lán autobusem od sídla hnutí ANO na pražském Chodově. Po pietním aktu u Masarykova hrobu se vrátí do Prahy na zasedání evropského výboru Sněmovny. Babiš na jednání výboru uvede české pozice pro summit Evropské unie, který se uskuteční ve čtvrtek a v pátek a na němž bude předseda hnutí ANO poprvé Česko zastupovat.

K pietnímu aktu u Masarykova hrobu vyzval Babišův kabinet Zeman poté, co předsedu ANO jmenoval minulý týden premiérem. Zeman obdobný akt učinil jako premiér v roce 1998, podobně se zachovaly například i vlády Vladimíra Špidly v roce 2002 a Jiřího Rusnoka v roce 2013. Ve všech případech se ale položení věnce uskutečnilo až po jmenování vlády.

Babiš už minulý týden avizoval, že tak učiní ještě před jmenováním kabinetu, a to z časových důvodů. Po jmenování by se mělo uskutečnit první zasedání jeho vlády, poté chce ještě část ministrů oficiálně uvést do úřadu. Ostatní ministry uvede do úřadu v pondělí.