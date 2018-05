Břeclav - Nad zdlouhavostí dopravních staveb se dnes pozastavil premiér v demisi Andrej Babiš, který je s některými ministry na dvoudenní návštěvě Jihomoravského kraje. Novinářům řekl, že nechápe, proč tak dlouho trvá stavba obchvatu Břeclavi, zmínil i další léta plánované stavby na jižní Moravě, jako je dálnice na Vídeň nebo obchvat Mikulova a Znojma. O všech stavbách se dlouho mluví, práci na nich ale komplikují aktivisté nebo soudní spory.

Břeclavský obchvat má vést chráněným územím Natura. Proti tomu bojují aktivisté a už několikrát rozhodoval soud. Nejvyšší správní soud dal nedávno stavbě zelenou, když zrušil rozhodnutí krajského soudu, který loni stavbu pozastavil. "Byl jsem tady xkrát a nejsem schopný pochopit, proč nejsme schopní to řešit a proč to tak dlouho trvá. Byli jsme na tom místě a je vidno, že příslušné orgány nekomunikují dobře," uvedl Babiš.

Doplnil, že chápe, že Evropská komise nařídila kompenzační opatření vůči přírodě. "Nicméně si myslím, že ten obchvat je skutečně zásadní pro život lidí v Břeclavi. Sám jsem to tu zažil a je to největší trauma. Myslím si, že by neměl být problém v podstatě ten obchvat začít řešit a vyjednávat o tom inkriminované místě, kde jsou podmínky kompenzace, a samozřejmě tam zachovat ten život fauny," řekl Babiš.

Problém vidí i u dálnice D52 na z Brna na Vídeň. "Jsme v situaci, že Rakousko už je téměř na hranicích z Vídně i z Linze. A nám stále chybí ta dálnice. Je tam inkriminovaný úsek u Nových Mlýnů. Nevím, jestli by nebylo lepší přivést dálnici po ten úsek a těch 800 metrů lidé projedou, jak to tam je," řekl Babiš o úseku dvouproudové komunikace mezi oběma novomlýnskými nádržemi. Zmínil také obchvaty Znojma a Mikulova. "Pokud to 98 procent lidí a institucí chce a dvě procenta nějakých aktivistů vydírají a dělají problémy, tak ten stát by to měl zvládnout ve prospěch občanů," dodal premiér.

Obchvaty mají odvést provoz z měst, která čelí velkému dopravnímu náporu. Dálnice z Brna na Vídeň má urychlit cestování a stát se dálničním napojením na Rakousko.