Praha - Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) je překvapující, že se tajné služby rozcházejí ve vyjádření o přítomnosti nervového jedu novičok v Česku. Bude od nich chtít podrobnější informace, řekl dnes Babiš novinářům. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek uvedl, že podle Vojenského zpravodajství se v Česku vyráběla nervově paralytická látka A230, kterou označil za novičok. Civilní Bezpečnostní informační služba (BIS) podle Zemana dospěla k závěru, že tento plyn není novičok. Zeman řekl, že se přiklání k názoru vojenských zpravodajců.

Babiš řekl, že Zemanovo čtvrteční vyjádření zaznamenal. "Je to překvapující hlavně z toho pohledu, že jedna služba tvrdí něco a další služby tvrdí něco jiného. Takže se jich musíme zeptat, jak to vlastně myslely," řekl. Bez bližšího upřesnění také uvedl, že podle jeho informací se novičok skládá asi z deseti látek.

Ze zjištění tajné služby podle Zemana vyplývá, že v listopadu minulého roku byl ve Výzkumném vojenském ústavu v Brně testován nervově-paralytický jed označovaný jako A230. Česká armádní tajná služba tuto látku explicitně podle prezidenta označila za novičok, zatímco BIS, odborníci na jadernou bezpečnost či armádu tvrdí, že novičok, kterým byl otráven Skripal, je až jed s označením A234.

Jed novičok použili dosud neznámí útočníci v březnu k útoku na ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Británii. Británie obvinila z útoku Rusko. Moskva obvinění odmítla a tvrdila, že jed mohl pocházet z jiných zemí, například z Česka. Rusko dnes s poukazem na Zemanova slova oznámilo, že český prezident vyvrátil tvrzení britských vyšetřovatelů.

Ministerstvo obrany dnes oznámilo, že nervově paralytické látky se v Česku syntetizují v mikroskopickém množství kvůli protichemické obraně. Látka se ihned po provedení potřebných měření likviduje a nikde se neskladuje. Možnost úniku látky ministerstvo vyloučilo.

Analytik: Zemanovy výroky jen obhajují pozici Ruska

Podle politologa a bezpečnostního analytika Josefa Krause z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně čtvrteční výrok prezidenta Miloše Zemana o novičoku není šťastný. Vede jen k obhajobě pozice Ruska, řekl dnes ČTK Kraus. Zeman prohlásil, že v České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. Novičokem byl otráven někdejší dvojí agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia v anglickém Salisbury.

Kraus poukázal na to, že informace, kterou Zeman zveřejnil, pochází ze zdrojů zpravodajské služby, která se zdráhá potvrdit detaily. "Ve finále je to ale něco, co by prezident neměl vůbec vypouštět na veřejnost," zdůraznil expert. Zeman podle něj tímto nehájí zájmy České republiky, výrok vede jen k obhajobě pozice Ruska.

Zatímco Británie z útoku obvinila Moskvu, podle Ruska je zdrojem smrtící látky buď Británie, Česko, Slovensko, Švédsko nebo USA. Británie kvůli incidentu už dříve vypověděla ze země 23 ruských diplomatů a stejný počet diplomatů vyhostilo v odvetném kroku Rusko.

Podle Krause prezidentův výrok zásadně nenaruší česko - britské vztahy. "Zvlášť, když přichází z úst prezidenta, který už má na Západě pověst toho, který jde Ruské federaci a ruským zájmům na ruku," uvedl analytik.

Zeman ve čtvrtek uvedl, že v České republice se v malém množství vyráběl a testoval jed novičok, po testování byl zničen. "Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství, a poté byl zničen. Víme kdy a víme kde to bylo... Je pokrytectví předstírat, že se nic takového nedělo," prohlásil český prezident v TV Barrandov.

Ministerstvo obrany dnes oznámilo, že nervově paralytické látky se v Česku syntetizují v mikroskopickém množství kvůli protichemické obraně, možnost úniku látky vyloučilo. Podle ministerstva zahraničí jed, který byl použit při otravě Skripala v Británii, nese jiné označení než látka, se kterou pracoval Vojenský výzkumný vojenský ústav v Brně. Ústav odmítl záležitost komentovat, odkázal na svého zřizovatele, ministerstvo obrany.

Až na Okamuru a Filipa politici Zemana za kauzu novičok kritizují

Prezident Miloš Zeman podle zástupců pravicových stran pomáhá ruské propagandě. Jeho výroky o někdejší výrobě nervově-paralytického jedu novičok v Česku neslouží zájmům České republiky ani bezpečnosti země, uvedl šéf ODS Petr Fiala. Místopředseda zahraničního výboru Sněmovny Jan Lipavský (Piráti) chce kvůli kauze pozvat zástupce zpravodajců, na základě jejichž zpráv prezident o novičoku v Česku hovořil, na jednání výboru. Zemana se zastal předseda SPD Tomio Okamura a také předseda komunistů Vojtěch Filip, podle kterého Zeman uklidnil českou veřejnost, když se dozvěděla pravdu.

Podle předsedy hnutí STAN Petra Gazdíka se Zeman chová jako aktivní agent Kremlu. Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že vyjádření Zemana umožní spřádat nejrůznější spiklenecké teorie. "V Kremlu musí být na našeho prezidenta opravdu hrdí," napsal. Podle Okamury bylo naopak špatné dřívější lhaní o tom, že podobné jedy vyrábějí a testují jenom Rusové. "Pokud prezident tuto lež zpochybnil, jednal v duchu svého prezidentského poslání," napsal ČTK Okamura. "Nelze přece na pravdu pohlížet tak, že pokud je nepříjemná Bruselu nebo rusofobům, tak ji popřu," uvedl.

"Výroky prezidenta, myslím, uklidnily českou veřejnost, která se dozvěděla pravdu, že u nás byl novičok zkoušen, ale že nemohl být nikde použit, protože byl zlikvidován. To jistě kromě české veřejnosti uklidní i zahraniční zpravodajské služby," napsal Filip.

Lipavský na twitteru napsal, že si Zeman ze zpráv tajných služeb vybírá, co se mu hodí. "Ruská oficiální propaganda to ad absurdum překrucuje dále. Budu iniciovat pozvání zástupců tajných služeb na zahraniční výbor," napsal.

Čtvrteční vyjádření Zemana o výrobě jedu v Česku v malém množství jako argumentu k tvrzení, že britská vláda klame v případu otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury, dnes použila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. "(...) žvást vlády Theresy Mayové o tom, že novičok se jakoby vyráběl pouze v Rusku, vyvrátil prezident Česka, který potvrdil, že jeho země vyrobila tuto otravnou látku," citovala ji agentura TASS.

Gazdík ve vyjádření pro ČTK připomenul, že Zeman uvedl, že zprávy zpravodajských služeb o možné výrobě jedu v ČR si odporují a Zeman se přiklonil k variantě nahrávající Rusku. "Popřel tím mimo jiné i prohlášení českého ministra zahraničí. Ostatně prokremelská Russia Today si tohoto prezidentova oznámení všimla hned včera. Je toto všechno náhoda? Miloše Zemana můžeme klidně považovat za aktivního agenta Kremlu," uvedl.

Dlouholetý Zemanův kritik, šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek‏ na twitteru poznamenal, že Zeman je na roztrhání. "Čínští investoři ho mají na dobré vazby na Kreml. Rusové ho mají na svou lživou propagandu. My ho máme na permanentní ostudu," konstatoval.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) dává Zemanovy výroky do souvislosti s čtvrtečním posunem v dotační kauze Čapí hnízdo. "Vždycky když má premiér Babiš nějaký průšvih, třeba že mu státní zástupci odmítnou stížnost proti trestnímu stíhání za Čapí hnízdo, přijde prezident Zeman a odpálí nějakou zahraničněpolitickou bombu. Náhoda? Nemyslím si," uvedl na sociálních sítích.

Předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK napsal, že za klíčové pokládá sdělení, že mělo jít o látku podobnou, nikoli identickou, látce, která byla k atentátu v Salisbury použita. "Tudíž ČR nemůže být jakkoliv zmiňována jako země, odkud by použitá chemikálie měla pocházet," uvedl. Exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) na dotaz ČTK uvedl, že Česko se specializuje na pomoc lidem zasaženým chemickými látkami hromadného ničení, proto s nimi musí být schopno pracovat. "Pokud Rusko zmiňovalo tuto naši kompetenci v souvislosti s útokem v Salisbury, byla to jen součást jeho strategie vyvolávat informační chaos a zametat stopy. Tomu bychom my neměli nikdy pomáhat," uvedl.

Zeman ve svém tvrzení vychází ze zprávy Vojenského zpravodajství, podle něhož nervově-paralycká látka označovaná jako A230, kterou pro účely testování loni vyráběl Vojenský výzkumný ústav v Brně, je novičok. Naopak civilní Bezpečnostní informační služba (BIS) dospěla k závěru, že tento plyn není novičok, uvedl ve čtvrtek Zeman s tím, že po prostudování zpráv obou tajných služeb se přiklonil k názoru vojenských zpravodajců.