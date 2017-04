Praha - Zvýšení důchodů v příštím roce o 500 korun, jak o tom hovoří premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), bude znamenat nárůst výdajů na penze o 22,3 miliardy korun. Roční výdaje na důchody by se tak přiblížily 450 miliardám korun. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO).

"Směřujeme ke 500 korunám za měsíc, to je navýšení o 22,3 miliardy. Už tento rok jsme navyšovali o 17 miliard korun, takže tam se blížíme k 450 miliardám korun," popsal Babiš nejvyšší výdaj státního rozpočtu na rok 2018.

Druhou největší položkou rozpočtu budou platy. Babiš připomenul, že vláda už došla k dohodě na zvýšení platů zaměstnanců v bezpečnostních složkách, také by měly být zvýšeny tarify v kultuře a sociálních službách.

Zvyšovat by se měl podle ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) i rozpočet školství, a to tři roky po sobě. Žádat to bude v rámci jarních jednání o výdajových rámcích rozpočtu do roku 2021. "Školství je podfinancováno o 50 až 60 miliard," uvedla dnes s tím, že pro příští rok bude žádat "do poslední kapky" nově peníze na kariérní řád a změnu financování škol. "Také budu trvat, na tom abychom pokračovali v dobré praxi reálného financování reálného počtu dětí," konstatovala. Své požadavky chce formulovat na příštím zasedání kabinetu.

Výdaje na penze budou podle Sobotky jednou z priorit při sestavování rozpočtu pro rok 2018. Návrh rozpočtu má být hotov do konce září, volby budou v říjnu. Výdajové rámce kabinet pravidelně schvaluje na přelomu dubna a května.