Praha - Andrej Babiš byl podle předpokladů opět zvolen předsedou hnutí ANO, v tajné volbě získal 195 z 210 možných hlasů. Stejně jako před dvěma roky neměl soupeře. Chce pokračovat v boji proti "netransparentnímu a zkorumpovanému" systému. Cílem hnutí je pro něj vyhrát říjnové sněmovní volby tak, aby v příští vládě mělo zásadní vliv. Babiš také navrhl snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113.000 Kč měsíčně a rovněž počtu poslanců a senátorů ze současných 281 na 101, což by podle něj "určitě stačilo".

Babiš po svém zvolení ocenil, že nedostal všechny platné hlasy jako před dvěma lety. Poděkoval i těm delegátům, kteří mu hlas nedali. Bylo jich 11, zbývající čtyři hlasy byly neplatné.

V kandidátském projevu se označil za soutěživého, náročného, divného a také za "urputné hovado". Je pro něj důležité, aby hnutí po volbách dokázalo znovu vstoupit do vlády. Je prý potřeba udržet kontinuitu. Zároveň si postěžoval na to, že dopad jeho politické dráhy je negativní na jeho ostatní aktivity. Prohlásil, že je neustále napadán a čelí mediálním kampaním. On sám i jeho rodina kvůli tomu jsou pod velkým tlakem.

V ranním projevu, kterým sněm zahájil, navrhl snížení daní z příjmů u lidí s výdělky do 113.000 korun měsíčně. U lidí s vyššími příjmy by chtěl daňovou sazbu zachovat. Prostor je podle něj i pro snížení sazeb daní DPH.

Babiš by také chtěl snížit počet zákonodárců na 101 ze současných 281 poslanců a senátorů. Česko s ohledem na svou velikost nynější počet členů Parlamentu podle něj nepotřebuje. Menší počet zákonodárců by zajistil větší efektivitu. Omezil by také délku trvání mandátu poslance jen na dvě volební období podobně jako u prezidenta. Oba návrhy by vyžadovaly změnu ústavy. Už po loňských senátních volbách mluvil o úplném zrušení Senátu, nyní k tomu přidal i možnost zrušení některých ministerstev.

Předseda ANO ve svém ranním projevu také zaútočil na ostatní politické strany. Podle něj nevědí nic o problémech ostatních lidí a jen se snaží udržet moc a peníze. Obvinil je také, že se spojují proti jeho hnutí. Kritizoval i některé zástupce ANO, že dostatečně nepracují, nikoho však nejmenoval.

V podzimních volbách chce sám kandidovat z posledního místa ve středních Čechách. Navrhl, aby i současní politici včetně lídrů jiných stran kandidovali do Sněmovny ze zadních pozic. Se stranickými kolegy to zatím nekonzultoval. Většina nynějších politiků má podle Babiše strach z toho, že by museli Parlament opustit a žít běžným životem.