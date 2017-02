Praha - Sněmovna se dnes nedostala k dalšímu projednávání novely poslanců z klubu TOP 09 a Starostů, jež zvyšuje daňové úlevy dárcům krve a zavádí je pro dárce kostní dřeně. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) tak nedostal šanci přidat k ní návrh na zdanění výnosů z některých korunových dluhopisů.

Poslanci sice zařadili druhé čtení předlohy na dnešek, už na ni ale nepřišla řada kvůli rozsáhlé debatě o vládní novele stavebního zákona. Norma má zejména urychlit povolování důležitých infrastrukturních staveb. Kdy Sněmovna pošle daňovou předlohu do závěrečného kola, není jasné.

Zdanění výnosů z některých korunových dluhopisů by dopadlo i na Babiše. V minulosti nakoupil skoro za 1,5 miliardy korun takové obligace skupiny Agrogert, kterou tehdy vlastnil. Čelí kvůli tomu podezření z agresivní daňové optimalizace.

Dani by od příštího roky podléhaly podle Babišovy úpravy výnosy z korunových obligací, které nakoupili od firem jejich majitelé a lidé ekonomicky propojení. Zdanění by se tedy nevztahovalo na korunové dluhopisy, které stát nabízel obyvatelům za ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09).

Možnost vydávání nedaněných korunových dluhopisů byla zavedena už v první polovině 90. let, Kalousek ji jako ministr financí využil u státních dluhopisů pro obyvatele. Potom je začaly emitovat i firmy. Babiš nakoupil desetileté obligace s šestiprocentním úrokem, které Agrofert vydal v prosinci 2012.

Z výnosů z takových obligací se nehradí 15procentní daň. Navíc společnosti, které dluhopisy vydávají, si náklady na úroky standardně odečítají od základu daně. Nedaněné korunové dluhopisy skončily změnou zákona s rokem 2013.

Dárci krve by si podle novely poslanců z klubu TOP 09 a Starostů mohli odečíst od základu daně za jeden odběr 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Předloha by zavedla také odpočet 20.000 korun za jeden odběr kostní dřeně.

Zástupkyně předkladatelů Věra Kovářová (STAN, za TOP 09) chce z předlohy vypustit další navrhovanou novinku, která by uzákonila odpočet 8000 korun ze základu daně za vstup do registrů dárců. Proti se staví ministerstvo financí, které poukazuje na to, že z registrů mohou lidé vystoupit, aniž byli po dobu evidence aktivními dárci.