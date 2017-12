Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) zahájil jednání s představiteli stran zastoupených ve Sněmovně o podpoře nebo toleranci pro svou menšinovou vládu. Dnes absolvoval schůzky s ODS a KDU-ČSL, ani jedna z těchto stran jeho vládu nepodpoří. ODS se nelíbí některé body v programovém prohlášení vlády, lidovcům vadí Babiš ve funkci premiéra. Ve středu se tak Babiš sejde se zástupci ČSSD, Starostů a nezávislých a také komunistů. Na čtvrtek jsou naplánované schůzky s Piráty, SPD a TOP 09.

Piráti dnes zopakovali své stanovisko zveřejněné po volbách, že kabinet ANO nepodpoří, chtějí pouze jednat o programových shodách. Podobný názor má i TOP 09. SPD v programovém prohlášení vlády ANO své hlavní priority nenašla, proto zatím nevidí důvod Babišův kabinet podporovat.

ODS vládu ANO nepodpoří, chtěla by víc snížit daně a zrušit EET

ODS by chtěla razantnější snížení daní, než navrhuje v programovém prohlášení menšinová vláda hnutí ANO. Nelíbí se jí také zachování elektronické evidence tržeb. Menšinový kabinet ale nepodpoří kvůli tomu, že se měl premiér Babiš nejprve snažit o vytvoření většinové koalice, řekl novinářům po schůzce s Babišem předseda ODS Petr Fiala. Babiš uvedl, že v prvním kole jednání se sněmovními stranami, které se uskuteční před Vánoci, neočekává, že by získal příslib důvěry pro svůj kabinet.

"Jsme přesvědčeni, že menšinová vláda má být až ten poslední pokus, když selže jednání o většinové vládě. Nic takového hnutí ANO nedělalo. Jsme také přesvědčeni, že jsme nedostali mandát od našich voličů, abychom podporovali jednobarevnou vládu hnutí ANO," řekl Fiala.

V programovém prohlášení vlády ANO jsou podle něj návrhy, které by pro občanské demokraty byly přijatelné, s jinými naopak ODS nesouhlasí. O detailech dnes ale zástupci ODS a ANO nejednali, protože občanští demokraté Babišovu vládu podpořit nehodlají.

Babiš řekl, že nečeká od schůzek se sněmovními stranami v tomto týdnu příslib důvěry pro svůj kabinet. "Je to první kolo," řekl a připomněl, že chce v rozhovorech pokračovat po Novém roce.

"Já nevím, jestli proběhne další schůzka. Dnes jsme se bavili o podpoře vládního programu, tam jsme řekli své stanovisko. Teď předpokládám, že hnutí ANO bude hledat podporu jinde," řekl k možnosti dalších rozhovorů Fiala. Nechtěl spekulovat o tom, jak by se situace změnila, kdyby Babišova vláda nezískala 10. ledna důvěru Sněmovny.

Lidovci vládu ANO nepodpoří, vadí jim obvinění Babiše

Lidovci trvají na tom, že nemohou uvažovat o podílu na vládě nebo podpoře takové vlády, v níž by byl někdo trestně stíhán nebo obviněn. Oznámili to po schůzce se zástupci ANO. Babiš řekl, že se na jednání příliš nemluvilo o programovém prohlášení kabinetu. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek před novináři označil programové prohlášení za nerealistické, podle něj na obsažené sliby není dost peněz.

"Myslím si, že se lišíme ve všem. KDU-ČSL má stále stejné stanovisko, jejich představa je, hlavně aby ve vládě nebyl Babiš," řekl premiér novinářům po jednání.

"Není to vůči panu Babišovi. Řekl jsem, že by se to týkalo stejně pana (předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava) Faltýnka, pana (poslance ODS Bohuslava) Svobody, pana (libereckého hejtmana za STAN Martina) Půty a kohokoli dalšího. Není to věc osobní, je to principiální," řekl Bělobrádek s poukazem na další politiky, kteří byli obviněni. "Pro Českou republiku a její mezinárodní reputaci není dobré, aby byl člen vlády nebo dokonce premiér trestně stíhaný," uvedl.

Podle Babiše se debata o navrženém programovém prohlášení jeho menšinové vlády vůbec nekonala. "Tam je zásadně jiný názor na to, jaká má být vláda a kdo v ní má sedět," řekl.

Lidovci to odmítli, podle nich ANO ztratilo zájem diskutovat poté, co KDU-ČSL vyloučila podporu současné vlády. Samotné programové prohlášení lidovci kritizovali jako realistický návrh, pro který nelze získat dostatečné peníze. Vadí jim i to, že vláda ANO předložila pouze návrh programového prohlášení a chce do něj doplňovat návrhy ostatních stran. "Je to, jako když pejsek a kočička vařili dort," řekl Bělobrádek.

Babiš nebyl spokojen ani s atmosférou jednání, podle něj byla horší než na předchozí schůzce ANO s ODS. Na té se podle něj mluvilo věcně, i když i ODS zopakovala svůj názor, že menšinový kabinet ANO nepodpoří. Lidovci naopak považovali své jednání s ANO za standardní.

KDU-ČSL také kritizovala skutečnost, že ANO sestavilo menšinovou vládu a neusilovalo o vznik kabinetu s většinou ve Sněmovně. Podle Bělobrádka se chce ANO dostat do pozice, kdy jakékoli úspěchy bude označovat za výsledek vládní práce a o neúspěších bude mluvit jako o důsledku neochoty sněmovní většiny s ním spolupracovat.

Babiš chce do Vánoc jednat o možné podpoře svého kabinetu se všemi stranami, po Novém roce chce vést druhé kolo rozhovorů. Dnes řekl, že ve vládě nechce být s KSČM a s hnutím SPD.