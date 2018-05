Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzve společnost Uber, aby dodržovala memorandum, které s ní v pondělí podepsala vláda. Podle řidičů taxi Uber neplní pravidlo o pevně stanovené ceně za přepravu. Po jednání taxikářů s Babišem to novinářům řekl mluvčí Sdružení českých taxikářů (SČT) Lukáš Pelikán. Sdružení původně kvůli memorandu na dnešní ráno plánovalo protest v Čestlicích, na Babišovu výzvu se ale taxikáři místo protestu rozhodli přijet na jednání do Strakovy akademie.

"Výsledek je takový, že jsme panu premiérovi sdělili ty věci, které jsou trochu jinak, než co Uber slíbil. Pomocí aplikace Uberu jsme mu tady ukazovali, že Uber vlastně nedodržuje jeden z bodů memoranda, ke kterému se zavázal. To znamená předem stanovenou cenu. I v aplikaci Uberu jako zákazník ve chvíli, kdy si objednáváte, máte napsáno upozornění, že cena se může lišit," řekl Pelikán. Vláda má podle něj vyzvat Uber k okamžité nápravě.

"Pokud chcete provozovat přepravu podle zákona, musíte mít ve vozidle taxametr a na střeše tu lampičku, nebo musíte mít předem stanovenou cenu. Pokud Uber bude splňovat buďto jedno, nebo druhé, tak bude plnit zákon," řekl po jednání náměstek ministra průmyslu a obchodu Ondřej Malý. Malý neví, zda Uber pravidla dodržuje, ale firmu vyzvou, aby postupovala podle zákona. Dodržování zákona kontroluje v Praze magistrát hlavního města.

Zástupci taxikářů hodnotí schůzku s premiérem dobře. "Nejsme nespokojeni. Do spokojenosti máme daleko, ale to se dalo čekat. Nikdo asi neočekával, že vyřešíme všechno," dodal Pelikán. Pro tuto chvíli taxikáři odložili všechny protesty a rozhodnou se podle toho, jak se bude situace kolem takzvané sdílené ekonomiky vyvíjet dál.

V rámci přípravy novely zákona o silniční přepravě funguje pracovní skupina Taxi, která se snaží zohlednit technický pokrok i zájmy dopravců. Zástupci taxikářů se budou účastnit jednání při přípravě novely. Odmítají variantu, že by mohla být nově měřidlem i aplikace, chtějí, aby jediným možným měřidlem byl taxametr. Podle náměstka ministra dopravy Ladislava Němce by zákon o silniční dopravě měl jít do meziresortního připomínkového řízení na konci června, vládě má být předložen do letošního října.

V memorandu se firma Uber zavázala ke zřízení českého živnostenského oprávnění, které jí zatím schází. Řidiči Uberu budou také muset splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Firma rovněž slíbila, že bude státu poskytovat data o jízdách řidičů kvůli výběru daní a zajistí zavedení elektronické evidence tržeb. Sdružení českých taxikářů však označilo memorandum za paskvil, protože podle něj Uber stále nebude podléhat přísným podmínkám jako taxikáři. Proto Sdružení vyzvalo k dvouhodinovému protestu v Čestlicích, jenž měl začít dnes v 05:00.

Taxislužby v prvních měsících letošního roku uspořádaly několik protestů proti Uberu a společnosti Taxify. Pomalými jízdami blokovaly centrum Prahy. Naposledy zkomplikovaly provoz v okolí Václavského náměstí 27. března. Důvodem všech protestů bylo, že řidiči alternativních služeb jezdí bez licence a taxametrů. Uber v minulosti argumentoval tím, že není taxislužbou, ale že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky.