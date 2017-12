Brno - Vláda Andreje Babiše (ANO) v souvislosti s dnešním výrokem Ústavního soudu, který zrušil některé části zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) urychleně připraví novelu předpisu. Babiš to dnes řekl novinářům na tiskové konferenci po skončení unijního summitu v Bruselu. Klíčové podle něj je, že Ústavní soud současně řekl, že zákon není protiústavní. Obdobně se vyjádřila také ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Blíže rozhodnutí soudu nechtěl Babiš z bruselského summitu komentovat, protože detaily nezná. Za jednoznačné vítězství považuje nález soudu spoluautor ústavní stížnosti Marek Benda (ODS).

Ústavní soud dnes zrušil například plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy EET s odkazem na to, že je nutné důkladně zvážit dopady na různé skupiny povinných subjektů. Třetí vlna se týká svobodných povolání, dopravy či zemědělství, čtvrtá potom vybraných řemesel a výroby.

Babiš řekl, že třetí a čtvrtá vlna EET se neruší, ale pouze odsouvá. Jako celek však zákon u soudu obstál a dál platí. "Chvíli jsem o tom mluvil s (ministryní financí Alenou) Schillerovou, samozřejmě to rozhodnutí respektujeme, důležité je, že soud řekl, že zákon není protiústavní a je to legitimní nástroj na výběr daní," řekl Babiš novinářům.

Připomněl, že ministerstvo už před volbami slíbilo novelu zákona, která umožní výjimky pro uživatele s tržbami do půl milionu korun. Ústavní soud podle Babiše nyní doplnil, že výjimky mají být dané zákonem, aby je jednotlivé kabinety nemohly měnit, čemuž jako premiér rozumí. Do novely tak bude nyní zahrnuto i zavedení třetí a čtvrté vlny systému. "Samozřejmě otázka je, jak to dopadne ve Sněmovně, určitě to bude náročné martyrium, jak jsme to zažili poprvé," podotkl.

Podle Schillerové zrušení části paragrafů nebude mít vliv na funkčnost evidence. Nová ministryně předpokládá, že ministerstvo by mělo návrh novely předložit do dvou měsíců.

Přijímání zákona trvá při využití základních lhůt zhruba půl roku. Sněmovna zákon schvaluje tři až čtyři měsíce s ohledem na to, že výbory dolní komory mají na posouzení normy zpravidla 60 dnů. Senát má na rozhodnutí o zákonech měsíc, prezident půl měsíce. V případě legislativní nouze nebo přijetí zákona v prvním čtení se schvalování normy ve Sněmovně může zkrátit na několik dní. Ve zkráceném jednání pak o zákonu rozhodne i Senát, který ale na rozdíl od Sněmovny nemá stejně jako prezident zvláštní pravidla pro jednání ve stavu legislativní nouze.

Podle Schillerové je důležité i to, že soudci označili cíl zákona, tedy lépe kontrolovat výběr daní, za legitimní. Zrušení části paragrafů nebude mít vliv na funkčnost evidence, řekla novinářům ve Sněmovně. Ministerstvo financí následně uvedlo, že vzhledem k rozsáhlosti potřebných změn v zákoně vnímá rozhodnutí odložit start třetí a čtvrté fáze evidence tržeb jako jediné možné.

"Vítám to, že Ústavní soud nezrušil zákon jako celek a potvrdil ho jako legitimní nástroj k prověřování daňových povinností," řekla Schillerová. Zrušení povinnosti uvádět na účtenkách rodné číslo podle ní neomezí funkčnost evidence, protože tyto údaje zůstanou součástí dat, která podnikatelé posílají ministerstvu financí. "Není ani omezena funkcionalita účtenkové loterie," řekla ministryně.

Schillerová také uvedla, že ministerstvo připravuje novelu zákona o EET, která by zavedla výjimky z evidence. Do té nyní úřad zapracuje i současné výhrady Ústavního soudu, včetně odvolaného spuštění třetí a čtvrté vlny EET. Zároveň by měla obsahovat i výjimky z povinnosti evidovat tržby. "Určitě budeme navrhovat ty nejmenší fyzické osoby, které mají nějaký příjem. Budeme to navrhovat ve vazbě na paušální daň," řekla Schillerová. Hranici tržeb 750.000 korun, kterou navrhují některé strany, ale považuje za příliš vysokou.

Novela je podle Schillerové do značné míry připravena. "My jsme schopni tu novelu předložit velice rychle, ale pak to bude otázkou legislativního procesu, a ten já odhadnout neumím," řekla. Předpokládá, že ministerstvo by mělo návrh předložit do dvou měsíců.

Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu by nebylo dobré, kdyby se EET vztahovala pouze na obchodníky a provozovatele hotelů a restaurací a ostatní podnikatelé by byli této povinnosti zbaveni. "Věříme, že se podaří v co nejbližší době vyřešit formou novely zákona sporné body a že třetí a čtvrtá vlna zavedení EET bude pouze drobně odsunuta, nikoliv zcela zrušena," dodala mluvčí svazu Irena Vlčková.

Zrušení startu třetí a čtvrté vlny podle Schillerové nebude mít negativní vliv na podnikatele, kterých se měly dotknout. "Neměl by to být takový problém. Moje zkušenost z první a druhé vlny je, že podnikatelé se většinou připravovali na poslední chvíli," řekla. Pokud si někdo již pokladnu pro evidenci tržeb pořídil, může se podle Schillerové zapojit do EET i dobrovolně.

Hospodářská komora prosazuje, aby stát zohledňoval v zapojení do EET obrat živnostníků a podnikatelů a ty menší z ní vyňal. "Komora oceňuje dnešní rozhodnutí ÚS zastavit třetí a čtvrtou vlnu EET, které dává vládě možnost připravit smysluplný a přiměřený koncept osvobození drobných podnikatelů a provázání paušální daně s vynětím jejího poplatníka z EET," uvedl mluvčí Miroslav Diro.

"Ministerstvo financí zdůrazňuje, že drtivá většina povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb zůstává i nadále v platnosti a funkčnost zákona nebyla významněji dotčena. Ministerstvo financí vydá podrobnější informaci ohledně praktických dopadů tohoto nálezu Ústavního soudu do povinností daňových subjektů v následujících dnech," uvedl dále úřad.

Rozhodnutí soudu přivítal Jan Hamáček z ČSSD, která v předchozí vládní koalici zákon prosazovala. "Takto složitý zákon asi může mít problémy, ale já to pokládám spíš za technické věci, které Ústavní soud upravil. To gros zůstává, ukazuje se, že ten zákon je v souladu s českým právním řádem a že je i potřebný. To konstatoval i Ústavní soud, že jeho cílem je zlepšit výběr daní," řekl.

Spokojený je i s tím, že Ústavní soud neoznačil za důvod ke zrušení zákona postup minulé Sněmovny, která předčasně ukončila rozpravu. "Ústavní soud de facto dal za pravdu postupu tehdejší vládní koalice, která použila ukončení rozpravy jako nouzový prostředek ve chvíli, kdy opozice zneužila jednoho paragrafu jednacího řádu a chystala se zcela zablokovat Poslaneckou sněmovnu," řekl Hamáček, který v minulém období dolní komoře Parlamentu předsedal.

Rozhodnutí soudu uvítal i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "My se domníváme, že třetí a čtvrtá fáze nepřinese to, co přinesla první a druhá," řekl ke zrušení startu závěrečných dvou fází EET. "Dáme-li nějakou administrativní překážku, tak musí přinést na druhé straně pro společnost přínos. A u třetí a čtvrté fáze tam výtěžek a přidaná společenská hodnota není," řekl.

"Jsem rád, že soud dal v některých případech za pravdu naší stížnosti na zákon o evidenci tržeb. Za neméně důležité považuji, že ÚS také konstatoval, že ukončení rozpravy při schvalování EET bylo v rozporu s jednacím řádem," komentoval rozhodnutí na sociálních sítích předseda ODS Petr Fiala.

Novinářům poté řekl, že zrušení startu třetí a čtvrté vlny EET dává velkou šanci, že vůbec nebudou spuštěny. "Už před volbami jsme slyšeli, že většina stran má nějaké výhrady ke třetí a čtvrté vlně," řekl. Připomněl také, že ODS předkládá zákon, který by zrušil i první dvě vlny EET.

O zrušení celé EET chce nadále usilovat i TOP 09. Rozhodnutí soudu o zrušení části zákona podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska ukázalo, že norma byla "legislativním paskvilem". Kalousek také uvítal, že soud upozornil na porušení jednacího řádu Sněmovny při schválení zákona o EET. "Doufám, že toto stanovisko Ústavního soudu budou mít na paměti všechny budoucí Sněmovny, které by se chtěly dopustit té nestoudnosti, které se dopustila bývalá koalice," řekl.

Předseda hnutí STAN Petr Gazdík ocenil, že soud zrušil spuštění třetí a čtvrté etapy EET, což Starostové dlouhodobě požadují. "Navíc budeme požadovat, aby se v rámci 1. a 2. vlny evidence netýkala ani neplátců daně z přidané hodnoty," uvedl na twitteru. Uvítal také to, že na účtenkách se nemají podle soudu uvádět identifikační čísla. "Zpracováváním rodných čísel v případě účtenkové loterie se nepřiměřeně zasahuje do soukromí občanů," myslí si.

"Rozhodnutí soudu vítáme. Pokud přijde nový zákon, budeme jako SPD hlasovat proti," komentoval rozhodnutí Radim Fiala s tím, že politici SPD byli od začátku proti zavádění systému.

Za jednoznačné vítězství považuje poslanec ODS a spoluautor ústavní stížnosti Marek Benda rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil náběh třetí a čtvrté vlny EET. Zrušil i některé její části jako povinnost evidovat rodné číslo nebo povinnosti týkající se bezhotovostních plateb. Zákon jako celek ale platí dál. Na soud se obrátilo 41 pravicových poslanců.

"Rozhodnutí je jednoznačné vítězství. Měli jsme pravdu. EET je možná účinný nástroj, ale špatně připravený. Soud nám vyhověl ve velké části," řekl novinářům Benda. Podle něj třetí a čtvrtá vlna v termínech, které vláda plánovala, nezačne. "Vláda by musela přijít s novou úpravou. Muselo by to projít Sněmovnou. V té podobě, v jaké to bylo schváleno, to nemůže začít platit. To je dobrá zpráva pro všechny, kterých se měla třetí a čtvrtá vlna týkat," dodal.

Třetí fáze měla začít 1. března 2018 a týkat se měla stánkového prodeje občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, stejně jako prodeje na farmářských trzích či služeb účetních, advokátů a lékařů. Od června 2018 se pak měli zapojit také vybraní řemeslníci i další služby. Ústavní soud ale dnes "náběh" třetí a čtvrté etapy zrušil.

Podle poslanců, kteří se obrátili na Ústavní soud, prosadila EET vládní většina i za cenu porušení zákonné procedury, protože rozprava skončila ve třetím čtení, když někteří poslanci nedostali prostor k vystoupení. ÚS sice uznal, že to bylo v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, ale dospěl k závěru, že opozice měla dost prostoru se vyjádřit. "Nejsem spokojený s výrokem o Sněmovně, kde bylo porušeno moje právo. To je ale to nejméně podstatné. V těch podstatných věcech se nám vyhovělo. Namítali jsme od počátku, že zmocnění, která jsou dána vládě, jsou nebetyčná a znamenají, že si vláda může sama rozhodovat o čemkoliv, v této části nám soud vyhověl úplně," dodal Benda.