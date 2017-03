Praha - Vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš považuje dnešní diskusi ve Sněmovně o svých příjmech a daních za manipulace a lži. Usnesení poslanců odmítá a nic nebude zdůvodňovat. Sněmovna se dnes usnesla, že Babiš by měl vyvrátit do konce dubna "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. V usnesení to dnes uvedla Sněmovna. Pokud předseda hnutí ANO požadavek nenaplní, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky.

Ministr financí by měl ve stejné lhůtě taky "věrohodně" vysvětlit své příjmy, které použil na nákup korunových dluhopisů Agrofertu. Návrh usnesení prosadila vládní KDU-ČSL. Jaké důsledky by měl ministerský předseda vůči Babišovi vyvodit, dokument neuvádí.

Sněmovna také podpořila dřívější usnesení svého rozpočtového výboru, který se firemními korunovými obligacemi zabýval. Výbor sdělil, že existují doložitelná podezření, že některé společnosti a jejich vlastníci mohli v roce 2012 při vydávání korunových dluhopisů zneužít nebo obcházet daňové zákony. Výbor požádal finanční ředitelství, aby vydalo metodický pokyn k prověření těchto emisí.

Sněmovna hlasovala o usnesení po bodech, celkem třikrát. Zhruba ze 130 přítomných zákonodárců je pokaždé podpořilo více než 90 z nich, proti byli vesměs jen zástupci za hnutí ANO.

Bod s názvem Daňové podvody ministra financí prosadil na program schůze předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Původně navrhoval v detailech odlišné usnesení, podpořil i v diskusi dokument předložený lidovci.

Hnutí ANO pokládá záležitost za pseudokauzu, která má dostat Babiše z české politiky. Ministr financí se dnešního jednání dolní komory neúčastnil, už v úterý ale mluvil o šaškárně.

Babiš viní Sněmovnu z manipulace a lži, vysvětlovat nic nechce

"Jsou to všechno manipulace a lži a já to odmítám a nic nebudu zdůvodňovat. Já jsem všechno zdůvodnil," uvedl. Stal se prý obětí mediální kampaně. Také předsedové TOP 09 Miroslav Kalousek, ČSSD Bohuslav Sobotka a KDU-ČSL Pavel Bělobrádek by podle něj měli zveřejnit svá daňová přiznání za posledních 20 let.

"Podle prezidenta (Miloše) Zemana je koaliční partner největší nepřítel, takže já jsem pro ČSSD největší nepřítel od krajských voleb. I teď na sjezdu jsem byl oligarcha, ohrožení demokracie a fíkus teďka nově," připomenul slova ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka, který koaličního partnera přirovnal na stranickém sjezdu ČSSD k parazitovi ze světa rostlin.

Babiš také uvedl, že poslanci ho nechtěli dnes vyslechnout, jinak by podle něj počkali na večer, kdy se debaty účastnit chtěl. "Nechtěli, abych tam byl, měl jsem nějaký plánovaný program dopředu, když mě nechtěli vyslechnout, tak to tam pan (Jaroslav) Faltýnek přečetl, já k tomu nemám co říct," uvedl. Na dotaz, zda podle něj vláda dokončí mandát v původně plánovaném termínu, uvedl, že na to mají odpovědět premiér Sobotka a předseda lidovců Bělobrádek.

"Já mám práci na ministerstvu financí, já pracuji jako ministr a nemám potřebu poslouchat ty kydy a lži pana Kalouska a jeho nějakých kámošů ve Sněmovně," uzavřel.

Podle šéfa sněmovního klubu ANO Faltýnka členy hnutí překvapilo, že se k usnesení přihlásili i lidovci. "A současně nás to mrzí, protože naši koaliční partneři nás v podstatě podráží de facto každý den, my už jsme si na to zvykli a musíme se s tím naučit žít," uvedl. Také podle něj všechny otázky kolem majetku Babiš už odpověděl.

Kalousek: Babiš je podezřelý nejméně ze čtyř daňových úniků

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš čelí podezření nejméně ze čtyř daňových úniků, řekl dnes ve Sněmovně šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Souvisí podle něho s nákupem korunových dluhopisů a s prodejem skoro bezcenných akcí. Sněmovna by měla podle Kalouskova návrhu v usnesení Babiše požádat o to, aby záležitosti do konce dubna věrohodně vysvětlil, nebo aby vyvodil osobní a politickou odpovědnost.

Z údajů z dokumentů, které si Babiš nechal zpracovat kvůli spekulacím o výši jeho příjmů auditory, podle Kalouska vyplývá, že ministr financí získal z prodeje akcií 748 milionů korun. Předseda TOP 09 se zaměřil zejména na firmu Profrost. Firma měla podle Kalouska základní kapitál menší než dva miliony korun a její úvěrové závazky byly totožné s jejími aktivy. Babiš prodal pětinový podíl skupině Agrofert, kterou tehdy vlastnil, za 527,5 milionu korun, pokračoval Kalousek.

Cenu označil předseda TOP 09 za ohromující, obchod za naprosto nesmyslný. Transakce podle Kalouska dává logiku jen kvůli dvěma daňovým únikům. Babiš příjem nedaní, Agrofert výdaj uplatňuje do daňového základu a šidí státní rozpočet, uvedl šéf TOP 09. Takové transakce jsou podle něho učebnicovým příkladem daňového podvodu.

Babiš tedy měl spolu s dalšími příjmy podle Kalouska dostatek peněz na nákup korunových dluhopisů skoro za 1,5 miliardy korun, které vydal koncem roku 2012 Agrofert. Šestiprocentní úrok pokládá za nesmyslně vysoký, úrokové sazby se tehdy podle Kalouska pohybovaly kolem dvou procent. Kalousek soudí, že pravou podstatou této operace bylo patrně skryté vyplacení dividend. Rovněž by podle Kalouska představovala dva daňové úniky, když Babiš nemusí výnos z dividend danit a Agrofert odečítá úrok od základu daně. "Proč se Daňová Kobra stala daňovým slepýšem, není těžké uhodnout," řekl.

Babiš přijede do Sněmovny, debatu o svých příjmech má za nesmyslnou

Andrej Babiš (ANO 2011) přijede dnes v 16:30 do Poslanecké sněmovny, která by měla debatovat o jeho příjmech. Bod Daňové podvody ministra financi považuje Babiš za nesmyslný, zdržuje podle něj legislativu, řekl dnes Babiš ČTK u Ševětína na Českobudějovicku při zahájení stavby nového úseku dálnice D3.

Návštěvu spojenou s D3 plánoval dlouho. "Ten program ve Sněmovně vznikl v úterý, kde pan Kalousek zase předvádí svoje lži. Já do Sněmovny pojedu a v 16:30 budu na tom bodu, který je nesmyslný, zase jen zdržuje legislativu a zase předvádí různé nesmysly," řekl ministr financí.

Poslancům chce dnes odpoledne říci, že projev, který měl v úterý Miroslav Kalousek (TOP 09) je "totálně nesmyslný". Babiš řekl, že je jediný politik v Česku, který ukázal daňového přiznání za dvacet let.

"To nikdo neudělal. Tak nechť to udělá taky pan Kalousek a pan (Bohuslav) Sobotka, aby se lidé dozvěděli, odkud měli peníze, kolik daní zaplatili, odkud mají byty, jak zneužívali náhrady. Já mám čistý stůl. Čím víc potvrzení o příjmu jsem předložil a jasně jsem to zdokladoval, tak teď jede kampaň, kterou dělají někteří aktivisté novináři," řekl Babiš s tím, že pokud mají poslanci pocit, že debata o bodu nazvaném Daňové podvody ministra financí je důležitější než projednávání zákonů, je to problém těch, kteří to odhlasovali.

