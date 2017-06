Praha - Česko by v budoucnosti mělo být zemí zaměřenou na inovativní obory, kterou propojí vysokorychlostní železniční tratě a která bude spoléhat na jadernou energetiku a obnovitelné zdroje. Většina lidí by měla umět mluvit plynně anglicky a programovat. Píše to předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve své vizi pro rok 2035, kterou oficiálně představí ve čtvrtek v Praze a kterou už nyní rozdává v různých českých městech. Konkrétní návrhy, jak cílů dosáhnout a jak je financovat, v dokumentu neuvádí.

Babiš na konci května v rozhovoru s ČTK řekl, že na knize O čem sním, když náhodou spím pracoval asi dva roky. Zhruba třísetstránková publikace v měkké vazbě ale není oficiálním programovým dokumentem ANO pro podzimní volby do Sněmovny. "Volební program bude částečně vycházet z té vize, ale představíme ho na přelomu srpna a září, kdy budeme mít programovou konferenci," řekla ČTK mluvčí hnutí Lucie Kubovičová.

Vydání knihy nicméně spadá do oficiální volební kampaně, a proto musí být náklady s ní spojené zahrnuty do zákonného limitu 90 milionů korun. Kubovičová potvrdila, že ANO tyto náklady započítá.

Babišova kniha je rozdělena na kapitoly označované jako sny, které se týkají různých oblastí fungování státu. Na příkladech ilustruje současný stav, například zdravotnictví, z jeho pohledu či pohledu jeho přátel a známých, následně popisuje, jak by v budoucnosti měla daná oblast fungovat lépe. Například dlouhé čekací doby na výměnu kloubu navrhuje Babiš zkrátit elektronickým systémem nemocničních kapacit podobným tomu, kterým se prodávají vstupenky na koncerty.

V kapitole o školství pak Babiš například píše, že Češi budou muset zvládnout angličtinu a nejlépe i další světový jazyk a budou se muset vzdělávat po celý život. Ve školách by kromě učitelů měli přednášet i odborníci z vědeckých pracovišť a z firem. Předseda ANO výslovně odmítá školné na vysokých školách.

V oblasti dopravy Babiš píše o stavbě vysokorychlostních tratí a dálnic nebo o rozvoji elektromobilů. Hlásí se také k výstavbě plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe a chce splavnění Vltavy z Týna nad Vltavou do Mělníka.

Předseda ANO rovněž žádá snížení počtu poslanců a omezení možnosti kandidovat do Sněmovny na tři volební období za sebou. Píše i o snížení počtu ministerstev. V zahraničí politice odmítá vícerychlostní Evropskou unii, chce ale podporovat společnou evropskou obranu a zahraniční politiku.

Knihu provázejí ilustrace kreslířů, kteří se podíleli na grafice volební kampaně ANO před podzimními krajskými volbami. Babišův tým ji v uplynulých dnech začal rozdávat v českých městech, podle Kubovičové už ji představili mimo jiné v Pardubicích, Opavě, Nepomuku nebo v Bohumíně. Oficiálně bude kniha novinářům představena ve čtvrtek v Praze.