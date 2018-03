Liberec - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dnes při návštěvě v Novém Boru na Českolipsku podepsal petici za zrychlení přípravy výstavby obchvatu České Lípy. Na setkání s vládou ji přinesl senátor Jiří Vosecký (Starostové pro Liberecký kraj). Podpis připojil i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Zároveň ujistil, že stavba dostane výjimku, což by mělo přípravu urychlit a zajistit financování. Náklady na dvě etapy, které je nutné dokončit, projektanti odhadli na dvě miliardy korun bez DPH.

"Dneska říkáme, že stavby, které budou připraveny, budou profinancovány a budou se stavět. Tady máme velkou výhodu, že nemusíme dělat EIA, prošlo nám zjišťovací řízení, zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí. Jakmile tohle bude, tak dám výjimku a budou se vykupovat pozemky," doplnil Ťok.

Video: Babiš zahájil návštěvu Libereckého kraje v Ralsku 13.03.2018, 10:00, autor: Radek Petrášek, zdroj: ČTK

Sedmatřicetitisícová Česká Lípa je jedním z mála větších měst, kde není obchvat a kamiony projíždějí městem. Podle starostky Romany Žatecké (ČSSD) je situace neúnosná. Středem města po silnici I/9 denně projede přes 14.000 aut, po silnici v Děčínské ulici dokonce 25.000 aut za 24 hodin. O obchvatu, který měl odvést dopravu mimo zástavbu, se mluví už od 90. let minulého století, upozornil Vosecký. Stavět se obchvat začal v roce 2008, a v roce 2016 měl být projekt za pět miliard korun hotový. V roce 2010 ho ale z úsporných důvodů zastavil tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné), stejně jako dalších 11 projektů.

Už sedm let tak práce na obchvatu stojí. Postavit je potřeba další dvě etapy - z Dubice do Dolní Libchavy a z Dolní Libchavy do Nového Boru. "Na té první části je hotová dokumentace pro územní rozhodnutí a pokud půjde vše dobře, tak v roce 2020 by to mělo být vysoutěžené a k realizaci," informoval premiéra Josef Tomeš z liberecké ŘSD. Etapa by podle něj měla být hotová zhruba do dvou let a na ni by měla navázat další, která má skončit v roce 2024. Zkomplikovat to ale mohou ještě výkupy pozemků. U první etapy je jich vykoupeno 80 procent, u druhé ještě výkupy nezačaly.

Babiš navrhuje rozšíření poslaneckého návrhu zákona, který má urychlit výstavbu určených dopravních staveb. Zákon u stanovených staveb předpokládá zavedení předběžné držby pozemků a také jejich zpřístupnění pro přípravné práce. Měla by se také zjednodušit výplata náhrad za věcná břemena a zjednodušit případné vyvlastnění. Zákon by se měl týkat 17 vyjmenovaných dálnic a dvou silnic první třídy, které na ně navazují. Měl by se týkat také 15 železničních tratí. Babiš dnes na místě mluvil o možném pozměňovacím návrhu, který by zákon rozšířil i na obchvaty a silnice prvních tříd, což by pomohlo výrazně zrychlit přípravu staveb. "To by nám hodně pomohlo," dodal Tomeš.