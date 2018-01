Praha - Nařízení, kterým minulá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) od začátku minulého roku zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů, se měnit nebude. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO) jen den poté, co chtěl nařízení rušit, protože ho považuje za nesystémový krok a předvolební akci svého předchůdce. Náklady zaplatí ze svých rozpočtů kraje, peníze by jim ale měl poslat stát formou dotace na opravy silnic stejně jako loni. Kraje na vyšší mzdy řidičů a na opravy silnic druhých a třetích tříd požadují po vládě dohromady čtyři miliardy korun. Mnozí politici rychlou změnu Babišova postoje kritizovali.

Premiér ráno o mzdách řidičů jednal s předsedkyní Asociace krajů Janou Vildumetzovou (ANO) a šéfem Odborového svazu dopravy Lubošem Pomajbíkem. Poté na twitteru napsal, že vládní nařízení se měnit nebude, peníze na řidiče zabezpečí kraje a vláda bude hledat peníze na opravy silnic, které spravují. Za důležité všichni účastníci schůzky považují to, aby přepravci peníze od krajů skutečně dali řidičům, což musejí více kontrolovat inspektoráty práce.

Vildumetzová ČTK řekla, že kraje řidiče nezaměstnávají, proto na ně nemohou dostat od státu žádnou dotaci. "Z toho důvodu pan premiér dnes přislíbil, že vynaloží maximální úsilí, aby ty finanční prostředky našel v rozpočtu a dal nám je prostřednictvím dotačního titulu na opravy silnic," uvedla.

"Z té dnešní schůzky je pro mne nejdůležitější deklarovaný závěr, že se nařízení vlády rušit nebude, ale naopak budeme hledat cesty, jak ho co nejlépe realizovat," prohlásil Pomajbík. Babišovovo vyjádření o rušení nařízení o zvýšení minimální mzdy považuje za nedorozumění. Výsledky dohody uvítal i odborový předák společnosti BusLine Jiří Kuchynka. "Jsem opravdu rád, že zvítězil zdravý rozum," uvedl. BusLine je dopravce, u kterého si část regionální autobusové dopravy objednávají kraje Ústecký, Liberecký a Královéhradecký.

Vildumetzová zopakovala, že do budoucna je třeba vytvořit systémové řešení, což současné nařízení vlády nezaručuje. "Je nepřijatelné, abychom my dávali peníze dopravcům, a ti je pak nedali řidičům," soudí.

Babiše dnes za náhlou změnu názorů kritizoval například hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. "Vypovídá to o jeho nepříliš systémové práci," řekl Štěpán. Premiér podle něj znejistil desetitisíce zaměstnanců v autobusové dopravě. Skutečnost, že se nařízení měnit nebude, ale přivítal.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) souhlasí s tím, že navýšení platů řidičů byl nesystémový krok a Babišovo vyjádření o rušení vládního nařízení vnímal jako názor, ne řešení. "To, že pan Babiš změnil své stanovisko na základě urgentních informací, vnímám jako běžný a normální postup," uvedl.

Pardubický kraj rád přidá dopravcům peníze na platy řidičů i letos, ale od státu očekává plnou kompenzaci, protože hejtmanství nemají bezedné měšce, reagoval na Babišovo vyjádření hejtman Martin Netolický (ČSSD). Olomoucký kraj nemá podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) se mzdami řidičů linkových autobusů žádný problém, protože autobusové dopravce loni vybral ve veřejné soutěži podle nových pravidel. Valorizace mezd je zahrnuta ve smlouvách.

"Takový model kompenzace proběhl už v loňském roce, kdy nám stát nedal peníze na mzdy řidičům autobusů, ale poskytl nějaké finanční prostředky na opravy silnic druhých a třetích tříd. Je evidentní, že řidiče zaplatit musíme. Budeme tedy rádi, když stát krajské silnice podpoří," řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). "Pokud Andrej Babiš kritizoval bývalého premiéra Sobotku (ČSSD) za populismus, tak tento krok je populismus non plus ultra," reagoval náměstek jihočeské hejtmanky Josef Knot (TOP 09) .

Sobotkův kabinet po protestech řidičů rozhodl v říjnu 2016, že od ledna nadcházejícího roku stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvýšily se i další příplatky. Zaručená mzda řidiče autobusu tento rok činí podle Pomajbíka 108,40 korun hrubého na hodinu.

Statistiky ministerstva dopravy za loňská tři čtvrtletí ukazují, že se linková autobusová doprava ve veřejném zájmu potýká s úbytkem cestujících. Od ledna do konce září přepravila 194,5 milionu lidí, což bylo meziročně o 4,5 procenta méně. Za samotné třetí čtvrtletí šlo meziročně o devítiprocentní pokles.

Kraje, které veřejnou dopravu objednávají a potřebné linky dotují, měly problémy s finančním pokrytím růstu mezd a tím, jak peníze k řidičům dostat. Nakonec loni v červenci vláda schválila příspěvek zhruba 394 milionů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).