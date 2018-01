Berlín - Český premiér Andrej Babiš se zúčastní mnichovské bezpečnostní konference, která se v bavorské metropoli uskuteční v únoru. Rád by na ní i vystoupil, sdělil ČTK. Na tradiční konferenci ho z české vlády doprovodí také ministr zahraničí Martin Stropnický a ministryně obrany Karla Šlechtová.

"Ano, dostal jsem pozvánku. Moji účast jsme potvrdili včetně žádosti o vystoupení. Čekáme na potvrzení programu," napsal dnes ČTK Babiš. Stropnický, který se konference v minulosti účastnil jako ministr obrany, a Šlechtová se podle ministerského předsedy na setkání špiček světové diplomacie budou zabývat svými agendami.

Konference, která se uskuteční 16. až 18. února, by se měl zúčastnit mimo jiné izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, ukrajinský prezident Petro Porošenko nebo americký ministr obrany James Mattis. Tradičně budou přítomni také vrcholní představitelé německé vlády včetně kancléřky Angely Merkelové.

Loni se mnichovské debaty nesly ve znamení nástupu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkce. Americký viceprezident Mike Pence, který by do bavorské metropole mohl přijet i letos, tehdy ve svém projevu zdůraznil, že spojenci USA ze Severoatlantické aliance toho musí dělat více pro společnou obranu.

Transatlantické vztahy, budoucnost Evropské unie, nové bezpečnostní hrozby nebo situace v Sýrii a na Ukrajině by i letos měly patřit mezi hlavní témata konference, na které je očekáváno na 450 politiků, diplomatů a dalších osobností.