Praha - Invalidovna v Karlíně bude v nejbližších dnech převedena na Národní památkový ústav (NPÚ). Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) stát najde zhruba jednu miliardu korun potřebnou na rekonstrukci památky. Řekl to novinářům po návštěvě objektu. S ministrem kultury v demisi Iljou Šmídem (za ANO) zavítal v pondělí také do Národního muzea, Státní opery, kde již rekonstrukce probíhají, a do Národního divadla a Národní galerie. Tam se investice celkem za 4,7 miliardy korun teprve chystají. Babiš podotkl, že potřebné částky nejsou tak závratné, aby je nenašel, je ale třeba projekty naplánovat. Konkrétnější, kde peníze vezme, nebyl.

Zástupci památkářů, majetkového úřadu, který nyní Invalidovnu spravuje, a ministerstva kultury dnes oznámili, že převodu barokního objektu na NPÚ už nic nebrání. Šmíd řekl, že možná v úterý odešle dopis s požadavkem převodu památky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu sdělila, že od obdržení tohoto dopisu je převod záležitostí týdne. Ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková počítá s tím, že pokud budovu v průběhu měsíce dostanou do správy, tak v létě otevřou část Invalidovny pro veřejnost.

Video: Babiš na prohlídce pražské Invalidovny 12.03.2018, 19:46, autor: Pavla Kubištová, zdroj: ČTK

Podle Babiše je stát, který se snažil v roce 2016 Invalidovnu prodat, připraven začít "masivně investovat", což se netýká jen kulturních památek. "Je to i efekt menšinové vlády, že resortismus končí a jsme schopni se nějakým způsobem domluvit," řekl Babiš. Peníze na opravu podle něj stát "najde". "Jsem přesvědčen, že Invalidovna za pět, šest let bude skvělá památka, přitáhne turisty a naše lidi, bude tady život, a to je, myslím, to, co potřebujeme," uvedl.

Premiér v demisi zároveň pochválil vedení Národního muzea, že cena za jeho rekonstrukci byla sražena z původní částky 2,4 miliardy bez daně na zhruba 1,6 miliardy Kč. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše částka z tendru na obnovu budovy 1,6 miliardy v podstatě platí. "Bilance mezi vícepracemi a méněpracemi je nyní 3,67 procenta, což znamená, že pořád stavíme pod 1,7 miliardy s daní. Určitě budou ještě nějaké změny, ale já si myslím, že se vejdeme do 1,8 miliardy korun," řekl Lukeš.

Video: Babiš na prohlídce Národního muzea 12.03.2018, 19:41, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Termíny otevření rekonstruovaného Národního muzea se určitě stihnou. Historická budova bude částečně otevřena 28. října a v únoru až březnu příštího roku by měly být pro veřejnost otevřeny všechny prostory, řekl dnes novinářům Šmíd. Generální oprava Národního muzea začala v roce 2015.

Babiš a Šmíd po prohlídce Národního muzea přešli do Státní opery, které se rovněž rekonstruuje. Po jejím dokončení budou v budově nové zkušebny, opravují se také prostory pro diváky a jeviště. Práce začaly loni 13. března a jejich dokončení je naplánováno na rok 2019. Rozpočet na zevrubnou opravu je přibližně 858 milionů korun.

Chystají se i opravy Nové scény Národního divadla, stát by měly zhruba 700 milionů korun. Divadelníci dnes vládním zástupcům představili i plán na vybudování centrálního skladu a dílen v pražském Karlíně za miliardu korun. Podle Babiše Praha novou divadelní scénu potřebuje a projekt zapadá do jeho představ investičních akcí.

Premiér s ministrem dnes podpořili i plán ředitele Národní galerie (NG) Jiřího Fajta, který chce v nejbližší době vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci Veletržního paláce. Měl by být centrem mezi šesti objekty NG. Stavební aktivity by se mohly spustit kolem roku 2021. Rekonstrukce se odhaduje na tři miliardy korun.

"Budeme to chtít stejně jako rekonstrukci Invalidovny, Nové scény Národního divadla a zázemí Národního divadla projednat v rámci sněmovny. Jsou to investice, které je potřeba okamžitě spustit," uvedl Babiš.