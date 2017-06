Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vykázal příjmy mimo politiku zhruba 184 milionů korun. Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura loni vydělal na podnikání asi 16 milionů korun. Někteří poslanci investovali do nemovitostí, jiní do automobilů. Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) pořídil cenné papíry. Vyplývá to z majetkových přiznání, které posílají poslanci a členové vlády každoročně do Sněmovny. Ze senátorů si loni nejvíce přivydělal Ivo Valenta, vedlejší příjmy majitele Synotu činily 2,55 miliardy korun.

Babiš podle přiznání inkasoval asi 180,6 milionu korun na úrocích z jednokorunových dluhopisů skupiny Agrofert, kterou letos převedl do svěřenského fondu. Po asi 1,7 milionu získal z prodeje nemovitosti a z kapitálového majetku. Řádově nižší částky pak dostal za pronájmy a z německé chemičky SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH. Jeho oznámení zahrnuje období od začátku loňského roku do letošního 24. května, kdy skončil ve funkci ministra financí.

Kvůli jednokorunovým dluhopisům se stal Babiš terčem kritiky. Výnosy z nich totiž nepodléhají zdanění a někteří političtí oponenti ho nařkli z účelového obcházení daňových předpisů. Byl to také jeden z důvodů, proč premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nechal Babiše odvolat z vlády.

Babišův nástupce ve funkci Ivan Pilný (ANO) do přiznání za loňský rok uvedl mimo jiné příjem 7,76 milionu. Jako zdroj napsal "prodej akcií díky převodu do jiné banky".

Nemovitost loni pořídil například bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). S manželkou koupil byt v hodnotě 4,65 milionu korun, splácí zároveň hypotéku 3,9 milionu korun. Zdeněk Soukup (ANO) pořídil zahradu a zemědělskou půdu dohromady za 274.000 korun a Ivan Adamec (ODS) pozemek za 15.000 korun. Herman vedle cenných papírů za 760.000 korun nabyl za 208.000 korun garáž.

Automobily si koupilo hned několik poslanců. Značku Škoda preferovali Josef Uhlík (KDU-ČSL) a Jan Volný (ANO). Uhlík podle dokumentu pořídil octavii za 340.000 korun a Volný fabii za 430.000 korun. Josef Vondrášek (KSČM) nabyl mazdu za 640.000 korun. Jeho stranický kolega Josef Zahradníček dal za vozidlo 530.000 korun, značku neuvedl. Volný také koupil za 220.000 korun obraz.

Poměrně značné příjmy z aktivit mimo politiku vykázal Karel Rais (ANO). Působení na vysoké škole mu vyneslo 2,25 milionu korun. Miloš Babiš (ANO) získal z pronájmů 1,4 milionu korun a přes 240.000 korun jako mzdu ze svého autosalonu.

Prohlášení o majetku za loňský rok museli poslanci a další veřejní funkcionáři podat podle zákona do dneška. U dokumentů dodaných poštou rozhoduje datum odeslání. Ve sněmovním registru jsou přístupná oznámení pěti desítek poslanců. Ostatní se ještě prověřují a nelze do nich nahlédnout.

Členové sněmovního mandátového a imunitního výboru kontrolují přiznání jen po formální stránce. Kvůli nedodanému nebo špatně vyplněnému prohlášení může výbor podat podnět obecnímu úřadu v místě poslancova bydliště, sám zákonodárce postihnout nemůže.

Senátor Valenta si loni přivydělal 2,55 miliardy korun

Majitel sázkové společnosti Synot Ivo Valenta (za Stranu soukromníků) byl loni nejúspěšnějším členem horní komory, pokud jde o přiznané vedlejší příjmy. Přivydělal si zhruba 2,55 miliardy korun, a to zejména prodejem cenných papírů. Vyplývá to z registru oznámení členů horní komory o jejich vedlejších příjmech, darech a závazcích. Oznámení bylo třeba odevzdat nejpozději dnes, od čtyř senátorů chybělo.

Prodejem cenných papírů si Valenta vydělal 2,3 miliardy korun. Dalších 242 milionů mu vynesly výnosy z dluhopisů. Valenta také zakoupil za 326 milionů korun cenné papíry nejmenované bankovní instituce a splácel úvěr ve výši 245 milionů korun. Senátor rovněž uvedl, že darem dostal "soubor movitých věcí" v ceně nad pět milionů korun.

Řádově méně získal i investoval šéf firmy Juta Jiří Hlavatý (za ANO). Přivydělal si loni zhruba 18,5 milionu korun především na dividendách své firmy a zakoupil cenné papíry za osm milionů korun. Šéf firmy Detoa Jaroslav Zeman (ODS) si vydělal 1,6 milionu korun a ředitel Zemského hřebčince v Písku Karel Kratochvíle (ČSSD) zhruba jeden milion korun, přičemž 1,6 milionu korun investoval do podílových fondů.

Mezi senátory - milionáře tradičně patřili lékaři a pronajímatelé nemovitostí. Ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík si loni vydělal 2,6 milionu korun, na poloviční přivýdělek dosáhli bývalá ředitelka Ústavu experimentální medicíny Eva Syková a náměstek karvinské nemocnice Radek Sušil (všichni za ČSSD). Lékaři Hassanu Mezianovi (ČSSD) vynesl pronájem nemovitostí v Litoměřicích 2,2 milionu korun.

K nejzadluženějším senátorům patřil exministr Jiří Dienstbier (ČSSD), který vyčerpal úvěry ve výši zhruba 4,1 milionu korun. Starosta Božího Daru Jan Horník (STAN) vykázal dluh ve výši 3,2 milionu korun, místopředseda Senátu Ivo Bárek (ČSSD) dvoumilionovou hypotéku.

Někteří senátoři loni kupovali automobily, Jaromír Jermář (ČSSD) dal přednost balíkovači sena. Za jeho třetinu zaplatil 35.500 korun. K obdarovaným loni patřil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který od členů rodiny dostal les o rozloze 9522 metrů čtverečních.

V registru odpoledne chyběla oznámení za loňský rok od místopředsedkyně Senátu Miluše Horské a šumperského starosty Zdeňka Brože z klubu KDU-ČSL, lékaře Ladislava Václavce (za ANO) a lékařky Aleny Dernerová, která se ale staronovou členkou horní komory stala teprve letos. Dokumenty mohou dodat také poštou, v tom případě rozhoduje datum odeslání.