Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nakrátko vyšel dnes večer před Sněmovnu k demonstrantům protestujícím proti jeho vládě podporované KSČM. Účastníci ho zahrnuli pískotem a výkřiky "hanba". Po několika sekundách se vrátil do budovy. Přispělo k tomu zřejmě i to, že podle svědků na Babiše mířilo několik předmětů, například PET lahev, plastový kelímek od kávy či koule zmačkaného papíru.

Premiéra obklopovala skupina uniformovaných policistů a příslušníků ochranné služby. Babiše před hozenými předměty chránili.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který předtím mezi demonstranty zavítal a předal od nich Babišovi vzkaz, aby mezi ně přišel, se od házení lahví na premiéra distancoval. V projevu ve Sněmovně i na sociálních sítích zdůraznil, že takové jednání do demokracie nepatří. "Transparenty a verbální projevy ano. I člověk, se kterým nesouhlasím, nemá být terčem fyzických útoků. Je třeba důslednost, trpělivost a vytrvalost, nikoli násilí a agresivita," uvedl. Znovu přišel i před Sněmovnu a přítomné požádal, aby se zdrželi házení věcí a nechali po skončení schůze poslance v klidu a důstojně odejít.

Video: Babiš šel mezi demonstranty proti vládě, vypískali ho

11.07.2018, 23:00, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Babiš na výzvu, aby přišel mezi demonstranty, odpověděl, že kvůli usnesení Sněmovny o nutnosti přítomnosti všech členů kabinetu při jednání o důvěře vládě nemůže jít bez svolení předsedajícího ani na toaletu. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura na to řekl, že pokud chce jít Babiš mezi demonstranty, tak navrhuje přerušit schůzi na 15 minut. "A můžete jít mezi ně, pokud se nebojíte," řekl. Sněmovna ale jeho návrh neschválila. Šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek na to uvedl, že pokládá výsledek hlasování za nefér, když Babiš mezi demonstranty jít chtěl. Navrhl proto, aby Sněmovna přerušila jednání na 14 minut, ale ani on neuspěl.

"Ono se to občas stává i Andreji Babišovi, že ho klub neposlouchá," podotkl Stanjura, když v obou hlasováních návrhy nepodpořili poslanci ANO až na Babiše. Následně si vzal dvacetiminutovou přestávku na jednání frakce ODS. "A můžete jít, pane premiére," vzkázal Babišovi. "Posíláme rychlé posly, že už tam jdete a máte na to 20 minut," podotkl Kalousek.

Stovky lidí u Sněmovny demonstrovaly proti vládě s komunisty

Proti vládě s komunisty dnes celé odpoledne i večer demonstrovalo na pražském Malostranském náměstí několik set lidí. Protest se konal nedaleko budovy Poslanecké sněmovny, kde poslanci od rána jednají o vyslovení důvěry druhému kabinetu Andreje Babiše. Vláda ANO a ČSSD přitom bude potřebovat i hlasy KSČM. Po 19:00 se účastníci demonstrace vydali z náměstí před vchod do Sněmovny. Akci pod názvem Neztrácíme naději! pořádá aktivistická skupina AUVA, dohlíží na ni policisté.

Řečníci se na demonstraci vyjadřovali nejen proti vládní spolupráci s komunistickou stranou, ale i proti Babišovi nebo prezidentovi Miloši Zemanovi. Vadí jim, že poprvé od roku 1989 vznikla vláda založená na aktivní podpoře komunistů. Poukazovali i na minulost komunistické strany, od které se podle nich KSČM dostatečně nedistancovala. Mluví také o tom, že Babiš byl evidován ve svazcích komunistické Státní bezpečnosti.

Video: Stovky lidí demonstrují proti vládě s komunisty

11.07.2018, 21:00, autor: Tomáš Čížek, zdroj: ČTK/Video

Demonstrace začala kolem 13:00, z původních desítek lidí se postupně dav rozšířil na několik set protestujících. Kromě organizátorů před nimi vystoupilo i několik představitelů opozičních stran. Promluvili předsedové poslanců TOP 09 a STAN Miroslav Kalousek a Jan Farský či poslanci ODS Miroslava Němcová a Bohuslav Svoboda. Mezi demonstranty vlály vlajky Pirátské strany nebo Mladých socialistů.

Lidé si s sebou přinesli píšťalky, české vlajky a transparenty. Na náměstí rozmístili i fotografie lidí, které komunistický režim popravil. Skandovali například "Nechceme komouše", "Chceme slušnou vládu", "Babiš ne", nebo vyzývali jednotlivé poslance, zejména ze sociální demokracie, aby pro důvěru vládě nehlasovali. Na demonstraci promluvil také písničkář Ziggy Horváth.

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD dnes požádala Sněmovnu o důvěru, už několik hodin se u řečnického pultu střídají vládní i opoziční očekávání. Podle očekávání Babišův tým nakonec důvěru získá i díky hlasům KSČM.

V Č.Budějovicích dnes protestovalo proti vládě asi 200 lidí

Kolem 200 lidí dnes přišlo v Českých Budějovicích na demonstraci, která mířila proti nové vládě Andreje Babiše (ANO). Poslanci dnes jednají o vyslovení důvěry druhému Babišovu kabinetu. Na demonstraci na náměstí Přemysla Otakara II. mluvili dva kandidáti do Senátu, místní politici i politolog, objevily se plakáty jako Z bonzáka premiérem nebo Andrej Babiš - Práskač. Součástí byl přímý přenos ČT ze Sněmovny, na závěr promítnou pořadatelé dokument Selský rozum, který je kritický k Babišovi.

Organizátor demonstrace Tomáš Kuboušek ČTK řekl, že hlavním důvodem protestu je Babišova žádost o důvěru vládě, která se zakládá na podpoře KSČM, a fakt, že je premiér trestně stíhaný.

"Mně osobně vadí nejvíce to, že byť má hnutí ANO řadu kvalitních osobností, tak není schopné vygenerovat jiného kandidáta na premiéra než trestně stíhaného člověka," řekl ČTK Kuboušek. V projevu uvedl, že nevidí rozdíl mezi totalitou nacistickou a komunistickou, protože obě používají stejné nástroje. Kuboušek je bývalý člen ODS; zvažuje, že na podzim bude jako nestraník kandidovat za TOP 09 v komunálních volbách.

Na demonstraci mluvil i politolog z Jihočeské univerzity Salim Murad. Očekával, že se sejde 20 až 30 lidí. "Jsem nadšený, že se nás tu sešlo tolik, že je tu tolik kriticky smýšlejících občanů, kterým není lhostejné, co se v dnešní den děje a v co vyústilo osm měsíců vyjednávání o vládě... že pro tolik občanů v Českých Budějovicích není akceptovatelné, že se připravuje vláda, která bude podporovaná komunistickou stranou, že v té vládě je trestně stíhaný premiér a že se mnoho slušných lidí tváří, že je to v pořádku," řekl Murad. V projevu dále řekl, že nechce, aby se "celá země ponořila do tenat neliberální demokracie jako v Polsku."

Na demonstraci, kterou zahájili bubeníci ze skupiny Wild Sticks, mluvili i zástupci politických stran, některé měly na náměstí reklamní stánky. Vystoupili i dva kandidáti do Senátu, podnikatel Ladislav Faktor (nekandiduje za žádnou stranu ani s její podporou) a senátor Jiří Šesták (HOPB). Mezi demonstranty byli i známí Jihočeši jako bývalý primátor Juraj Thoma (HOPB) nebo spisovatel Jan Cempírek, autor mystifikační novely Bílej kůň, žlutej drak, která získala Cenu Knižního klubu.