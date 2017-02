Praha - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) se podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) chová pokrytecky, když inkasuje peníze z dluhopisů Agrofertu, aniž je zdanil, a zároveň se tváří, že bojuje s daňovými úniky. Svým nákupem korunových dluhopisů Babiš "důkladně ojebal český stát", napsal Sobotka na svém účtu na facebooku. Pravicová opozice chce kvůli údajným nesrovnalostem v Babišových příjmech svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, Babiš pochybnosti odmítá.

"Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář Andrej Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví," uvedl Sobotka na facebooku. Na dotaz České televize vyloučil, že by jeho účet na facebooku někdo napadl a vulgarismus zveřejnil místo něj.

Sobotka označil to, že Babiš inkasuje peníze z Agrofertu bez zdanění a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky, za šaškárnu. Babiš svým nákupem dluhopisů Agrofertu využil mezeru v zákoně, protože dluhopisy v hodnotě jedné koruny vydané v roce 2012 nepodléhaly dani. Základ daně se zaokrouhloval na celé koruny dolů, vlivem zaokrouhlení tak byla u fyzických osob efektivní daň nulová.

Babiš odmítá, že by postupem obcházel zákon a uvádí, že předpis má na svědomí někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). "Lidem, jako je Kalousek, se zodpovídat nebudu... Nebudete říkat, že tady dělám daňové podvody," prohlásil ve čtvrtek ve Sněmovně Babiš.

Kalousek na facebooku trvá na tom, že Babišův postup byl daňovým podvodem. "Rád bych jasně řekl, že je diametrální rozdíl mezi pojmy 'postup podle práva' a 'zneužívání práva'. Podvodníci tyto pojmy často zaměňují. Ministr Babiš to dělá přímo učebnicově," napsal.