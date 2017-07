Olbramovice (Benešovsko) - Předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš se odpoledne oženil se svou dlouholetou partnerkou Monikou, s níž má dceru Vivien a syna Frederika. Svatbě pod širým nebem na Čapím hnízdě přihlíželo na 200 hostů. Kolem areálu opakovaně projela protestní jízda aut, z nichž zněla hesla kritizující šéfa ANO. Po civilním obřadu si hosté prohlédnou areál, který je až do neděle pro veřejnost uzavřený. Večer je připravena pro svatebčany slavnostní galavečeře.

Nevěsta, která již dříve používala příjmení Babišová, měla na sobě dlouhé bílé šaty s hlubokým dekoltem a závoj. Již dříve prozradila, že její snubní prstýnek zdobí diamanty, zatímco ženich bude nosit hladký prsten bez ozdob.

Video: Babiš se oženil, na Čapí hnízdo přijeli hosté i protestující 29.07.2017, 18:20, autor: sbe/ech, zdroj: ČTK/Středočeský

O svatbě informovali Babišovi v dubnu, organizaci si vzala na starost Monika. Novomanželé se znají 25 let, žijí spolu 23 a vychovávají dvě děti. Oba si za svědky zvolili své dlouholeté kamarády. Dvaašedesátiletý Babiš, jehož hnutí je favoritem blížících se voleb, má z prvního manželství dvě dospělé děti. Monika je o 20 let mladší. Líbánky prý pár neplánuje, ale rodinnou dovolenou ano.

Ještě před začátkem svatebního obřadu projela kolem Čapího hnízda protestní jízda zhruba dvaceti vozů, které z reproduktorů a tlampačů pouštěly kritické názory na šéfa ANO. Babiš novinářům řekl, že si tím den zkazit nenechá a že tito lidé nejsou podle něj ochotni diskutovat. Kolona kolem areálu projela i po obřadu.

Babiš, označovaný za jednoho z nejbohatších Čechů, čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Lhůta pro policejní rozhodnutí ve věci se několikrát prodlužovala. Čapí hnízdo patřilo do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnilo formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jeho majitele. Díky změně farma dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš loni v březnu na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky Moniky.

Dotace pro Čapí hnízdo šetří i Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF, který chce k závěru dospět do konce letošního roku.