Paříž - Favorit českých parlamentních voleb a vůdce hnutí ANO Andrej Babiš, kterého francouzská média označují za populistického miliardáře, by se mohl stát novým trnem v oku Evropské unie. Napsal to dnes server atlantico.fr, který už Babiše pasuje do role prezidentského kandidáta ve volbách v lednu 2018. Podle francouzského ekonomického deníku Les Echos se Česko s Babišem zradikalizuje v rámci skupiny zemí visegrádské čtyřky, v níž jsou ještě Polsko, Maďarsko a Slovensko.

Podle politologa Florenta Parmentiera je třeba konstatovat, že v Česku došlo k oslabení hodnot 90. let, kdy českou politiku rámovalo úsilí o integraci s Evropskou unií a NATO. Demokratickou transformaci v zemi z té doby podle Parmentiera nelze považovat za nezvratnou. Spíše je zapotřebí hovořit o "cestě, která je trnitější, než se zpočátku zdálo", řekl politolog v rozhovoru s atlantico.fr.

Zároveň ale dodal, že Česko už nesměřuje k neliberální demokracii - všechny evropské demokratické země si dokázaly vytvořit protilátky proti autoritářským odchylkám. Takže ani současné směřování není nevratné.

Babišovu podporu zrušení sankcí EU vůči Rusku označil Parmentier za postoj vycházející z již opětovně rostoucí české nedůvěry vůči Německu a EU, kterou oživil bývalý prezident Václav Klaus v předchozí dekádě.

Politolog Cyrille Bret ovšem na serveru atlantico.fr upozorňuje, že Babiš neopouští svoje "proevropské přesvědčení" úspěšného podnikatele, který dobře ví, že zdraví české ekonomiky závisí na členství v jednotném trhu, na německých a rakouských investicích, na turistech z EU, ale i na ruských dodávkách ropy a plynu.

Podle listu Les Echos není Babišova popularita prosta paradoxů - představuje se jako antisystémový kandidát, ale tři roky zastával funkci ministra financí. Přišel o poslaneckou imunitu pro podezření ze zpronevěry evropských subvencí, ale zůstává velkým favoritem voleb.

"Je tam určitě únava z tradičních stran a dokonce i únava z politiky," cituje Les Echos francouzského politologa Christiana Duquesnea. Babišův úspěch ale podle něho vychází i z toho, že "mnoho Čechů sdílí jeho otevřenost, liberalismus, nenávist k elitám a k intelektuálům, xenofobii a euroskepticismus".

Podle Duquesnea se Babiš nestane novým Viktorem Orbánem ani novým Jaroslawem Kaczyńským, což jsou silní muži v Maďarsku a v Polsku obviňovaní z autoritářství. V rámci Visegrádu se ale zradikalizuje a nebude snadným partnerem pro francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který se snaží o hlubší integraci Evropské unie.