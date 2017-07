Ilustrační foto - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš s partnerkou Monikou sledoval 25. května v Praze výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Ilustrační foto - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš s partnerkou Monikou sledoval 25. května v Praze výsledky voleb do Evropského parlamentu. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Na poslední červencovou sobotu naplánovali avizovanou svatbu šéf hnutí ANO Andrej Babiš se svou dlouholetou partnerkou Monikou. Termín ČTK potvrdil zdroj z hnutí ANO s tím, že celou organizaci akce si vzala na starost nevěsta. Od 25. do 30. července bude uzavřen areál Čapí hnízdo, kam si Babiš pravidelně zve hosty. Na webu areál informuje, že zavřena bude i restaurace Lihovar, a to z důvodu konání soukromé akce.

Serveru iDnes.cz dnes Babišová řekla, že pozvánky do Čapího hnízda už rozeslala, pozvány jsou dvě stovky hostů. "Mně půjde za svědka dlouholetá kamarádka a Andrejovi dlouholetý kamarád. Dcera bude družička a syn družba a pomáhali také vybírat dort," řekla serveru Babišová. Uvedla také, že bude v bílém, její snubní prstýnek budou zdobit diamanty a líbánky novomanželé neplánují, rodinnou dovolenou ale ano.

Se záměrem stvrdit dlouholetý vztah svatbou informovali Babiš s partnerkou počátkem dubna. "Známe se 25 let, spolu jsme 23 let, dala mi dvě krásné děti. Vím, že na začátku si svatbu přála a já jsem ji zklamal. Když jsem po dlouhé době přišel, tak mě odmítla. Je na mě naštvaná, že jsem šel do politiky a pokazil nám klidný rodinný život," řekl tehdy Babiš. V poslední periodě mého života jsme si řekli, že náš vztah završíme svatbou, dodal.

Partnerka bývalého vicepremiéra, kterému před říjnovými volbami průzkumy veřejného mínění připisují vítězství a tedy i post předsedy vlády, užívá příjmení Babišová a pár spolu vychovává dceru Vivien a syna Frederika.