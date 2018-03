Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) mluvil dnes s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem i o možném vyhoštění ruských diplomatů kvůli kauze použití nervové látky ve Velké Británii. Filip po schůzce na úřadu vlády novinářům řekl, že doufá, že příští vláda tolerovaná KSČM by taková rozhodnutí bez souhlasu komunistické strany nedělala.

Babiš, který před novináře nepředstoupil, bude jednat o případném vyhoštění ruských diplomatů v pondělí s ministrem zahraničí Martinem Stropnickým (ANO). "Výsledek je věcí vlády v demisi, nikoli vlády, kterou by KSČM podporovala," řekl Filip. Podotkl, že nechce dávat ultimáta. "Jestli tato vláda rozhodne jiným způsobem, tak doufáme, že příští vláda, kterou by tolerovala KSČM, by taková rozhodnutí bez souhlasu KSČM nedělala," dodal Filip.

Předseda KSČM míní, že do řádného vyšetření otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery by šlo o předčasný krok. Naopak předseda ČSSD Jan Hamáček soudí, že je třeba vyjádřit solidaritu Británii, která z útoku podezírá Rusko a již skupinu ruských diplomatů vyhostila.

Babiš a Filip si kvůli možné toleranci vlády ještě vyjasňovali některé sociální věci a zahraniční politiku. Filip zopakoval, že v ní panují mezi ANO a KSČM rozpory, pro něž komunisté nechtějí do vlády vstupovat, ale jen ji případně tolerovat. Debata se vedla podle Filipa také o daňové progresi, s níž ANO nesouhlasí. Předseda KSČM mluvil o shodě na mechanismu, jak o daňové soustavě dále jednat.

"Zatím jsem se dohodli jen na krocích, které povedou k tomu, že Česká republika bude usilovat o to, aby i v rámci Evropy bylo možno řešit sektorové daně v pojišťovnictví, případně v bankovnictví," uvedl Filip. Předpokládá, že o daních bude řeč také při třístranných jednáních mezi ANO, ČSSD a KSČM, které mají začít příští týden, zřejmě v úterý. O dosavadních vyjednáváních o vládě s hnutím ANO bude Filip informovat širší vedení KSČM.