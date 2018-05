Bratislava/Vídeň - Premiér Andrej Babiš dnes kritizoval koncept takzvané dvourychlostní Evropské unie, pokud by rozdělil Evropu. Na konferenci Globsec v Bratislavě se předseda české vlády vyslovil i pro to, aby se debaty o budoucnosti unie účastnily všechny státy bez ohledu na to, zda se zapojily do jednotlivých projektů užší spolupráce.

"Mně se koncept dvourychlostní Evropy, která a priori rozděluje Evropu do dvou kategorii, vůbec nelíbí. Pokud máme přijmout koncept vícerychlostní Evropy, pouze (tehdy), pokud to nerozdělí Evropu na malé kluby s tím, že všechny členské státy budou mít možnost se zapojit a pokud to nenaruší společný trh," uvedl Babiš.

Podle něj byl evropský kontinent navzdory společným dějinám vždy plný rozdílů a odlišností. "Když hovoříme o společné budoucnosti, tyto odlišnosti se samozřejmě projeví. Je zřejmé a není žádným překvapením, že cestou ke společnému cíli každý řešíme i své vlastní zájmy. Tento fenomén je neodmyslitelnou součástí evropské integrace. Diferencovaná integrace je spíše realitou než teorií," řekl Babiš.

Bez ohledu na účast členských států na jednotlivých projektech užší spolupráce v rámci EU by se podle Babiše měly všechny země zapojit do rozhodování o budoucnosti EU.

"Žádný členský stát by nikdy neměl být vyloučen z procesu vytváření a schvalování rozhodnutí ve věci jednotného trhu," řekl premiér v demisi. Dodal, že vícerychlostní Evropa nesmí narušit fungování jednotného trhu, byť zopakoval, že nerozumí, "co je to vícerychlostní Evropa, jak se to měří".

"My nejsme v eurozóně a myslíme si, že eurozóna potřebuje reformu. V této chvíli ani nemůže být důvod říkat, že ti, kteří jsou v eurozóně, mají lepší rychlost, protože nemají," řekl.

Babiš v projevu také ocenil spolupráci čtyř evropských zemí v rámci uskupení takzvané visegrádské čtyřky (V4), do které vedle České republiky patří i Maďarsko, Polsko a Slovensko. "Některé členské státy stále nepochopily, jak je pro nás důležitá ilegální migrace, nesmyslné kvóty. To, že někdo chce rozhodovat o tom, kdo bude u nás pracovat a žít, je absolutně nepřijatelné. Evropa v migraci zaspala," řekl Babiš.

Za priority označil také otázku migrace a příštího rozpočtového rámce EU. "Je důležité bránit náš kontinent a řešit ilegální migraci mimo kontinent," uvedl Babiš. Rozhodující slovo v EU mají mít podle něj členské státy, nikoliv Evropská komise.

Babiš novinářům později řekl, že velké státy mají "velké slovo" a že "máme zpolitizovanou Evropskou komisi". Vyjádřil přesvědčení, že po příštích evropských volbách bude komise spíše servisní institucí pro členské země.

Evropa podle Babiše musí bojovat za volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, čehož zatím nebylo dosaženo. "Eurozóna není podstatná, podstatná je Evropská unie, kde máme problém na západním Balkáně. Měli bychom usilovat, aby státy udělaly reformy a aby poté vstoupily do Evropské unie. Pokud nevstoupí, tak tam čeká Čína, Rusko, Saudská Arábie a další," řekl.