Harrachov (Semilsko) - Prodej státních pozemků v Harrachově na Semilsku, o které má zájem Sportovní areál Harrachov (SAH), není dobrý nápad. Novinářům to při dnešní návštěvě v horském středisku řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Prodej, který připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ministr zastavil a nařídil kontrolu, i kvůli nejasnostem v postupu úřadu. Zda tím prodej skončí, stát si pozemky nechá a bude je dál pronajímat, bude záležet na výsledku. Stát na prodeji podle Babiše netrvá.

Babiš prohlásil, že Harrachov je postižen tím, že SAH, podnikatelé i město mají různé názory na využití pozemků, které stát ve středisku vlastní. "Všichni se dohadují, místo toho, aby si jasně řekli a udělali nějaký investiční plán na rozvoj střediska, a potom vyjednávali se státem," řekl Babiš. Spory ve městě trpí podle ministra celá oblast. "Je tu mamutí můstek, což je unikát, na světě jich je jenom pět a je škoda, že se tady neumějí společně domluvit a vyjednávat se státem najednou," dodal Babiš.

Jde o 23 hektarů, na nichž jsou dvě třetiny skiareálu v Harrachově. Podle dřívějšího vyjádření ÚZSVM má provozovatel na pozemky ze zákona předkupní právo. O přímém prodeji do rukou SAH bylo rozhodnuto, protože na pozemcích jsou stavby, které patří provozovateli a společně s pozemky tvoří funkční celek. Uzavření smlouvy mělo odstranit nejistotu ohledně dalšího fungování skiareálu. Platnost předchozí nájemní smlouvy totiž skončila v červnu 2015 a na nové se provozovatel s ÚZSVM nedohodl. Spor kvůli výši nájemného skončil u soudu.

Podle harrachovské starostky Evy Zbrojové (Starostové pro Liberecký kraj) by stát neměl pozemky ve středisku prodávat. "Peníze, které utrží, vybere za několik let na nájemném a ceny pozemků jdou pořád nahoru," řekla dnes po jednání s Babišem ČTK Zbrojová. Provozovatel by se měl podle ní ale zavázat, že bude do areálu investovat. Zejména skokanský areál je totiž značně zanedbaný.

Prodej pozemků měl vyřešit spor o nájemné v areálu. ÚZSVM požadoval na základě znaleckého posudku navýšení nájemného z 2,2 milionu korun za rok na 3,5 milionu, v přepočtu zhruba 15 korun za metr čtvereční ročně. SAH se cena stála vysoká, naopak chtěl na základě vlastních posudků snížení na 1,6 milionu, což je asi sedm korun za metr. Místním podnikatelům připadá takový požadavek směšný, zjistila ČTK. V současné době ÚZSVM připravuje dražbu nájmu rekreačního pozemku v Harrachově o rozloze zhruba 6000 metrů čtverečních, za který žádá nejméně 304.000 Kč ročně - přes 50 Kč za metr.