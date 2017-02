Praha - Prodej těžební společnosti OKD je určen primárně pro soukromé investory, vstup státu by prodej poškodil. Hornickým odborářům to dnes vzkázal ministr financí Andrej Babiš (ANO). Reagoval tím na jejich úterní výzvu, ve které odboráři OKD vládu požádali, aby přistoupila k řízenému útlumu těžby černého uhlí pod dohledem státu a aby neprodleně učinila nabídku k odkupu OKD. Vláda dnes bez účasti Babiše projednává návrh ministerstva průmyslu na odkup OKD státním podnikem Diamo.

"Závěry o tom, že celý proces těžby včetně postupného útlumu zajistí stát nejlevněji, nebo že soukromý investor na postupný útlum nevydělá, považuji za nepodložený a předčasný," uvedl. "Trvám na tom, že role státu přichází až v okamžik, kdy nebude předložena řádná nabídka soukromého investora, přičemž případná závazná nabídka ze strany státní společnosti jednoznačně poškozuje prodejní proces, a tedy celé OKD," napsal Babiš v dopise hornickým odborům.

OKD je podle Babiše stabilizované od té doby, co tam loni v srpnu ministerstvo financí prostřednictvím ovládané společnosti Prisko půjčilo 700 milionů korun a dosadilo lidi do představenstva a vedení. V plné kompetenci představenstva OKD nyní pokračuje hledání strategického partnera, které má několik etap. Babiš doporučuje odborářům počkat na podané nabídky. Věří, že se investoři najdou.

OKD se loni dostalo do insolvence. Věřitelé firmě povolili reorganizaci, jejíž úspěch ale závisí na tom, zda se podaří pro OKD najít strategického partnera. Ten má zajistit provozování dolů a také jejich útlum poté, co se v jednotlivých šachtách postupně přestane těžit uhlí. V Dole Paskov na Frýdecko-Místecku skončí těžba letos 31. března. Odboráři prosazují, aby společnost převzal stát.

Vláda má dnes na programu návrh ministerstva průmyslu a obchodu na odkup OKD. Ministr Babiš se schůze neúčastní, v Moravskoslezském kraji je na konferenci k elektronické evidenci tržeb a prověřuje její fungování v praxi. MPO navrhuje, aby závazná nabídka na odkup obsahovala tzv. rozvazovací podmínku, podle které by závazná nabídka pozbyla účinnosti, pokud vláda nejpozději do 31. března transakci odmítne. Babiš dříve řekl, že předloží vládě návrh, jak spravovat černouhelnou společnost OKD v případě, že se investor do konce února neobjeví. S nabídkou prodeje OKD loni počátkem listopadu oslovilo více než 200 potenciálních partnerů.

V OKD se dál těží. I se zaměstnanci dodavatelských firem tam nyní pracuje zhruba 11.000 lidí.