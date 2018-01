Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se 29. ledna sejde s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Novinářům to řekl po dnešním jednání vlády. Schůzku v Bruselu předseda české vlády avizoval už na prosincovém summitu Evropské unie. Ministři mu do pátku předloží zprávy, jaké záležitosti spojené s unijní agendou jejich úřady řeší. Kabinet pak vypracuje strategii, jejímž klíčovým cílem má být to, aby Česká republika nebyla přehlasována v otázce migračních kvót, uvedl Babiš.

Jednání s Junckerem v závěru ledna se uskuteční u večeře, řekl Babiš. Během summitu EU v polovině prosince Babiš uvedl, že schůzka by se měla týkat nejen migrace, i když tuto otázku na setkání lídrů unijních zemí akcentoval. Premiér odmítá přerozdělování migrantů na základě kvót. "Kdyby znovu nastala situace, že bychom měli být přehlasováni, tak to ohrožuje evropský projekt jako takový," uvedl Babiš v Bruselu. Výrok však odmítl upřesnit s tím, že taková situace podle něj nenastane.

Kabinet se podle Babiše dnes zabýval i dvěma zahraničními cestami, které premiér chystá do schůzky s Junckerem. Tento pátek Babiš zamíří na Slovensko, kam ho doprovodí ministryně obrany Karla Šlechtová a ministryně financí Alena Schillerová (obě za ANO). Podle materiálu ministerstva zahraničí by měl Babiš se svým protějškem Robertem Ficem mluvit o oslavách kulatých výročí připadajících na letošní rok, ale i aktuálních tématech zahraniční politiky.

Týden před cestou do Bruselu se Babiš chystá do Bulharska, které je nyní předsednickou zemí EU. Doprovodí ho tam ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).