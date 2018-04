Hradec Králové - Šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš na plánované úterní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem o sestavování vlády nebude prezidentovi nabízet možnosti řešení. Hodlá si vyslechnout názor a doporučení Miloše Zemana. "Rozhodující je, co řekne pan prezident," řekl Babiš dnes řekl novinářům na briefingu po jednání s vedením Královéhradeckého kraje.

"Já nemám co nabízet panu prezidentovi. Karty rozdává pan prezident. Jdu za ním, abych si vyslechl jeho názor a doporučení. A hlavně, jak se staví on k politické situaci, s tím jdu zítra (v úterý) do Lán," řekl Babiš.

Babiš také na dotaz novinářů nijak blíže nerozvedl svůj výrok pro dnešní Lidové noviny, že bude akceptovat, pokud prezident Zeman pověří sestavením vlády někoho jiného z hnutí ANO. "Já si nejdřív vyslechnu pana prezidenta," řekl k tomu. Novinám řekl, že od prezidenta takový krok neočekává.

S odkazem na jednání u prezidenta Babiš nekomentoval ani dotaz k možnosti menšinové vlády ANO, která by byla tolerovaná SPD. Nevyjádřil se ani k možnosti obnovení jednání s ČSSD. "Hlavně potřebujeme vládu s důvěrou, abychom nemuseli stále trávit čas různými rozhovory a spekulacemi," řekl.

Prezident republiky pověřil Babiše sestavením kabinetu po loňských říjnových volbách, ve kterých jeho hnutí získalo nejvíc hlasů. Babiš vytvořil jednobarevnou menšinovou vládu, která v polovině ledna nezískala důvěru Sněmovny. Prezident poté pověřil Babiše jednáním o vzniku nového kabinetu, přičemž premiérovi dal dostatek času do léta.