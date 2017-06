Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš dnes v Praze oficiálně představil vizi Česka do roku 2035. Při jejím sestavování se inspiroval Janem Antonínem Baťou, prohlásil při křtu knihy O čem sním, když náhodou spím. Ve vizi píše o stavbě vysokorychlostní železnice a dálnic, o omezení počtu poslanců nebo o zavedení přímé volby starostů.

Babiš prohlásil, že nápad s vytvořením vize měl on, na sepsání knihy se ale podílely desítky lidí. Inspiraci pro některé části Babiš čerpal i od příspěvků zhruba 30.000 lidí, kteří se zapojili do internetového projektu hnutí ANO Chceme lepší Česko.

Ve zhruba třísetstránkové publikaci Babiš mimo jiné píše o tom, že za 18 let by Česko měla propojit moderní dopravní infrastruktura a že v energetice by měla země spoléhat na jadernou energii a obnovitelné zdroje. Budoucnost podle něj bude vyžadovat, aby Češi mluvili plynně anglicky a většina z nich uměla programovat.

Šéf ANO také chce zlepšit dostupnost zdravotní péče a zajistit, aby průměrné důchody dosahovaly 70 procent průměrné mzdy. Píše i o potřebě omezit byrokracii pomocí digitalizace státní správy nebo o podpoře sportu a kultury. V této souvislosti na křtu knihy zmínil záměr vybudovat v Praze muzeum pro Muchovu Slovanskou epopej.

Babiš také chce reformovat politický systém. Mluvil například o omezení počtu poslanců a počtu ministerstev. Také chce zavést přímou volbu starostů, kteří by se neopírali o volené radní, ale o profesionální úřednický aparát. "Jsou tam úředníci a lidé si zvolí starostu, a ten tu obec, to město bude řídit jako rodinnou firmu. Lidi na něj uvidí a potom ho za čtyři roky možná zvolí znovu, nebo ho nezvolí," řekl.

Na slavnostní představení knihy dorazilo několik politiků hnutí ANO. Mezi asi šesti desítkami hostů byli mimo jiné ministři spravedlnosti a dopravy Robert Pelikán a Dan Ťok, pražská primátorka Adriana Krnáčová nebo poslanec Bohuslav Chalupa.