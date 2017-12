Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes telefonicky hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Pozval ho na společné jednání vlád do Prahy, mělo by se odehrát v květnu. Babiš to řekl novinářům.

"Slíbil mi, že by mohl v květnu přijet do Prahy. Izrael je pro nás dlouhodobě strategický partner. Bylo tam vícero našich vlád, takže jsme se bavili o našich vztazích, to je pro mne důležitá agenda," řekl Babiš. Návštěva izraelské vlády by měla být součástí oslav stého založení Československa. Netanjahu podle Babiše poznamenal, že se bude snažit přijet.

Společné zasedání kabinetů v Česku v příštím roce začal chystat už bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). O přípravách hovořil se svým izraelským protějškem v létě na okraji summitu visegrádské čtyřky v Maďarsku.

Připomenul tehdy stejně jako dnes Babiš, že minulá vláda dvakrát zasedala v Izraeli a snažila se o co nejužší dialog s tímto státem. Unikátní model mezivládního dialogu chtěl Sobotka předat novému kabinetu. "Koneckonců Masaryk navštívil židovské osady v Palestině a jeho syn Jan Masaryk byl člověk, který se výrazně angažoval při dodávkách zbraní pro vznikající izraelský stát. I tato linka hraje důležitou roli," uvedl tehdy Sobotka k plánovanému setkání v roce 2018.

Obdobné vztahy udržuje česká vláda také s Polskem a Slovenskem.