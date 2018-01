Lány (Kladensko) - Návrhy na změnu jednacího řádu vlády považuje premiér Andrej Babiš (ANO) za praktické. Vláda podle něj nic nechce skrývat a bude transparentní. Řekl to dnes novinářům po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem. Návrh jednacího řádu vlády kritizuje opozice. Obává se, že bude omezen přístup veřejnosti k informacím. Opozičním politikům se také nelíbí, že v některých případech nebude zveřejňováno, jak který ministr hlasoval, a že premiér dostane více pravomocí.

Návrh vládě předložil ministr spravedlnosti a šéf Legislativní rady vlády Robert Pelikán. Cílem je podle Pelikánova materiálu zefektivnit a zrychlit projednávání dokumentů předložených vládě, ale i samotné jednání vlády. "Návrhy pana Pelikána jsou víceméně praktické," řekl Babiš.

TK Babiše po obědě se Zemanem

Návrh počítá třeba s tím, že materiály především nelegislativního charakteru, které se chystá vláda projednávat, by mohl připomínkovat menší počet úřadů. Omezuje mimo jiné i okruh lidí, které se účastní jednání vlády. Na každé schůzi by v budoucnu nemusel být předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ), státní tajemník pro evropské záležitosti či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). To v minulých dnech kritizoval šéf NKÚ Miroslav Kala. Podle Babiše účast šéfa NKÚ zajišťuje zákon. "Takže si myslím, že z toho vzniklo nějaké zbytečné nedorozumění," řekl dnes.

Dodal, že nadále bude vláda hlasovat o nakládání i s drobným majetkem. "Určitě budeme transparentní. Nechápu moc, proč vznikla nějaká taková atmosféra, že chceme něco skrývat," dodal premiér.

Návrh jednacího řádu zkritizoval místopředseda ODS Martin Kupka nebo místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dnes Babiše kvůli novele písemně interpeloval. Babiš podle Pirátů omezuje transparentnost jednání vlády, tedy i přístup veřejnosti k informacím a odpovědnost ministrů za jejich konání. "Ministr spravedlnosti navrhuje v této novele, navíc připomínkované přes vánoční svátky, zrušit jmenovité hlasování členů vlády, s čímž zásadně nesouhlasím," uvedl v tiskové zprávě. Dodal, že rozhodování vlády díky této novele nebude transparentní a nebude dohledatelná odpovědnost jednotlivých členů vlády.